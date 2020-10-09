10 yıl önce dolar, altın veya euroya 100 TL yatıranın şimdi kaç parası vardır?

2018 yılında siyasi gerilimlerle başlayan ekonomik kriz bu yıl corona salgınının etkisiyle çok daha fazla hissediliyor. Türk Lirası dolar ve euro karşısında hemen her gün değer kaybediyor.

Döviz kurlarına bağlı olarak yükselen enflasyon alım gücünü azaltırken vatandaşlar, hem birikimleri değer kaybetmesin hem de artsın diye çeşitli yatırım araçlarına yöneliyor.

YILLARA GÖRE HANGİ YATIRIM ARACI EN ÇOK KAZANDIRDI?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre son 10 yılda Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS), borsa, altın, euro ve dolardan hiçbiri iki yıl üst üste en çok kazandıran yatırım aracı olamadı.

DOLAR

2010 ve 2019 yıllarını kapsayan süreçte dolar, 2015 ve 2018 yıllarında TÜFE ile indirgendiğinde sırasıyla yüzde 16.95 ve yüzde 15 kazandırarak bu 10 yıllık sürede 2 defa en çok kazandıran yatırım aracı oldu. 2010 yılında 100 TL’si ile dolar alan birinin enflasyona indirgenmiş kazancı 2019 yılında yaklaşık 126 TL oldu.

ALTIN

2010 ve 2019 yıllarını kapsayan süreçte altın, 2011 ve 2016 yıllarında TÜFE ile indirgendiğinde sırasıyla yüzde 31.06 ve yüzde 19.20 kazandırarak 2 defa en çok kazandıran yatırım aracı oldu. 2010 yılında 100 TL’sini altına yatıran birinin 2019 yılında enflasyona indirgenmiş kazancı yaklaşık 200 TL oldu. Altın son 10 yılın en çok kazandıran yatırım aracı konumunda.

EURO

2010 ve 2019 yıllarını kapsayan süreçte euro, sadece 2013 yılında en çok kazandıran yatırım aracı olurken o yıl, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12.72 kazandırarak zirvede yer aldı. 2010 yılında 100 TL ile euro satın alan birinin 2019 yılında enflasyona indirgenmiş kazancı yaklaşık 123 TL oldu.

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENEDİ (DİBS)

DİBS (tahvil) de sadece bir defa, 2019 yılında en çok kazandıran yatırım aracı oldu. DİBS geride bıraktığımız yıl TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18.96 getiri sağladı.

BORSA 4 YIL EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM ARACI OLDU

Geride bıraktığımız 10 yılı kapsayan 2010-2019 döneminde borsa, 2010, 2012, 2014 ve 2017 yıllarında yatırımcısına en fazla kazandıran finansal yatırım aracı oldu. Borsa, TÜFE ile indirgendiğinde sırasıyla yüzde 23.62, yüzde 37.31, yüzde 9.81 ve yüzde 27.92 getiri sağladı.