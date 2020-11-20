100 milyon liralık yılbaşı ikramiyesinin şifreleri… Bu rakamlara dikkat!

Milli Piyango’nun yılbaşı biletleri satışa çıktı. Geçen yıl 80 milyon lira olan ikramiye bu yıl 100 milyon liraya çıkarıldı. Bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek 25 TL olarak belirlendi. Yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin TL olacak.
Kimseye çıkamama ihtimali bir yana 1 Ocak 2021 sabahı belki bir belki, belki iki, belki de dört kişi milyoner olarak uyanacak. Son 21 yılın çekiliş sonuçlarını inceleyerek, bilet alırken göz önünde bulundurmanız gereken küçük tüyoları derledik.
– Büyük ikramiye 10 çekilişte tek, 11 çekilişte çift numaraya isabet etti.
– Son rakama göre büyük ikramiye isabet etme istatistikleri şöyle:
0: 5 / 3: 4 / 1: 2 / 2: 2 / 4: 2 / 5: 2 / 6: 1 / 7: 1 / 8: 1 / 9: 1
– İlk rakama göre büyük ikramiye isabet etme istatistikleri ise şöyle:
2: 4 / 1: 3 / 3: 3 / 4: 2 / 5: 2 / 6: 2 / 9: 2 / 7: 1 / 8: 1 / 0: 1
– Şanslı numaraların toplamına bakarsak; büyük ikramiye ikişer kez toplamı 23, 25, 30, 42 olan biletlere çıkmış.
17 YIL ÜST ÜSTE ÇEYREK BİLETE ÇIKTI
– 2000 ve 2001’de yarım bilete isabet eden talih kuşu 2019 yılına kadar aralıksız 17 çekiliş çeyrek bilete çıktı.
– Her biletteki numara 7 rakamdan oluşuyor. Rakamların biletlerde çıkma sayısı ise şöyle:
3: 20 / 2: 19 / 1: 18 / 5: 15/ 7: 15 / 8: 14 / 6: 13 / 0: 12 / 9: 11 / 4: 10
REKOR İSTANBUL’DA
– İstanbul'da satılan biletlere 29 kez büyük ikramiye isabet etti.
– Talih kuşu Ankara'ya sekiz kez; Adana ve İzmir'e beşer kez; Antalya, Mersin ve Aydın'a üçer kez; Gaziantep, Isparta, Samsun ve KKTC'ye ikişer kez güldü.
– Son 21 yıl çekilişte birer kez büyük ikramiye çıkan şehirler ise şöyle: Balıkesir, Batman, Bursa, Denizli, Eskişehir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Tokat ve Van.
SON 21 YILIN ŞANSLI RAKAMLARI
2000: 2074891
2001: 4758783
2002: 6357990
2003: 3387202
2004: 5196322
2005: 3786127
2006: 1125275
2007: 5503833
2008: 1121383
2009: 9025160
2010: 3326924
2011: 8821270
2012: 4336149
2013: 6718374
2014: 2174451
2015: 2682160
2016: 0556013
2017: 2796288
2018: 9794035
2019: 7615536
2020: 1358490
SON 21 YILIN BÜYÜK İKRAMİYELERİ
2000: 1 milyon TL
2001: 3 milyon TL
2002: 5 milyon TL
2003: 8 milyon TL
2004: 10 milyon TL
2005: 15 milyon TL
2006: 20 milyon TL
2007: 20 milyon TL
2008: 25 milyon TL
2009: 25 milyon TL
2010: 30 milyon TL
2011: 35 milyon TL
2012: 40 milyon TL
2013: 45 milyon TL
2014: 50 milyon TL
2015: 50 milyon TL
2016: 55 milyon TL
2017: 60 milyon TL
2018: 61 milyon TL
2019: 70 milyon TL
2020: 80 milyon TL