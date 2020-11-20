100 milyon liralık yılbaşı ikramiyesinin şifreleri… Bu rakamlara dikkat!

Milli Piyango’nun yılbaşı biletleri satışa çıktı. Geçen yıl 80 milyon lira olan ikramiye bu yıl 100 milyon liraya çıkarıldı. Bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek 25 TL olarak belirlendi. Yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin TL olacak.

Kimseye çıkamama ihtimali bir yana 1 Ocak 2021 sabahı belki bir belki, belki iki, belki de dört kişi milyoner olarak uyanacak. Son 21 yılın çekiliş sonuçlarını inceleyerek, bilet alırken göz önünde bulundurmanız gereken küçük tüyoları derledik.

– Büyük ikramiye 10 çekilişte tek, 11 çekilişte çift numaraya isabet etti.

– Son rakama göre büyük ikramiye isabet etme istatistikleri şöyle:

0: 5 / 3: 4 / 1: 2 / 2: 2 / 4: 2 / 5: 2 / 6: 1 / 7: 1 / 8: 1 / 9: 1

– İlk rakama göre büyük ikramiye isabet etme istatistikleri ise şöyle:

2: 4 / 1: 3 / 3: 3 / 4: 2 / 5: 2 / 6: 2 / 9: 2 / 7: 1 / 8: 1 / 0: 1

– Şanslı numaraların toplamına bakarsak; büyük ikramiye ikişer kez toplamı 23, 25, 30, 42 olan biletlere çıkmış.

17 YIL ÜST ÜSTE ÇEYREK BİLETE ÇIKTI

– 2000 ve 2001’de yarım bilete isabet eden talih kuşu 2019 yılına kadar aralıksız 17 çekiliş çeyrek bilete çıktı.

– Her biletteki numara 7 rakamdan oluşuyor. Rakamların biletlerde çıkma sayısı ise şöyle:

3: 20 / 2: 19 / 1: 18 / 5: 15/ 7: 15 / 8: 14 / 6: 13 / 0: 12 / 9: 11 / 4: 10

REKOR İSTANBUL’DA

– İstanbul'da satılan biletlere 29 kez büyük ikramiye isabet etti.

– Talih kuşu Ankara'ya sekiz kez; Adana ve İzmir'e beşer kez; Antalya, Mersin ve Aydın'a üçer kez; Gaziantep, Isparta, Samsun ve KKTC'ye ikişer kez güldü.

– Son 21 yıl çekilişte birer kez büyük ikramiye çıkan şehirler ise şöyle: Balıkesir, Batman, Bursa, Denizli, Eskişehir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Tokat ve Van.

SON 21 YILIN ŞANSLI RAKAMLARI

2000: 2074891

2001: 4758783

2002: 6357990

2003: 3387202

2004: 5196322

2005: 3786127

2006: 1125275

2007: 5503833

2008: 1121383

2009: 9025160

2010: 3326924

2011: 8821270

2012: 4336149

2013: 6718374

2014: 2174451

2015: 2682160

2016: 0556013

2017: 2796288

2018: 9794035

2019: 7615536

2020: 1358490

SON 21 YILIN BÜYÜK İKRAMİYELERİ

2000: 1 milyon TL

2001: 3 milyon TL

2002: 5 milyon TL

2003: 8 milyon TL

2004: 10 milyon TL

2005: 15 milyon TL

2006: 20 milyon TL

2007: 20 milyon TL

2008: 25 milyon TL

2009: 25 milyon TL

2010: 30 milyon TL

2011: 35 milyon TL

2012: 40 milyon TL

2013: 45 milyon TL

2014: 50 milyon TL

2015: 50 milyon TL

2016: 55 milyon TL

2017: 60 milyon TL

2018: 61 milyon TL

2019: 70 milyon TL

2020: 80 milyon TL