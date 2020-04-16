1000 TL sosyal yardım başvuru işlemleri neler? 2. fazda ödemeler haftaya başlıyor!

Corona virüsü ekonomik mücadelesinde 1000 TL’lik sosyal yardım çalışmaları devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1000 TL’lik sosyal yardımda 2. faz ödemelerinin haftaya yapılması planlandığını açıkladı. Evlere yapılacak olan 2. faz ödemeleri sonrasında ise 3. faz için başvuru yapmak gerekecek. Peki 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılacak?

YARDIMLAR EVLERE ULAŞACAK

– 2 milyon 111 bin haneye geçtiğimiz hafta 1.000’er TL nakdi destek verildiğini hatırlatan Selçuk; şöyle konuştu:

– Söz konusu destek programının 2. fazının başlayacağı müjdesini Sayın Cumhurbaşkanımız dün kamuoyu ile paylaştı.

– Bu kapsamda; 2. fazda halihazırda sosyal yardım alan ve 1. fazda dağıtılan 1.000 TL'lik destekten faydalanmamış, 2 milyon 300 bin haneye 1.000’er TL nakdi destek vereceğiz.

– 1. fazda olduğu gibi vatandaşlarımızın herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmayacak ve yardımlar evlere götürülecek.

2. FAZ SOSYAL YARDIM NEDİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna duyurduğu ve corona virüsü ile mücadele için 2. faz sosyal yardım programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımın detaylarını açıkladı.

İlk fazda toplam da 2 milyon 111 bin haneye 1000 tl yardım yapıldığını söyleyen bakan, ikinci fazda 1000 tl olarak yapılacak sosyal yardım da 2 milyon 300 bin haneye ulaşacağını söyledi. Bakan Selçuk; “2. fazda halihazırda sosyal yardım alan ve 1. fazda dağıtılan 1.000 TL’lik destekten faydalanmamış, 2 milyon 300 bin haneye 1.000'er TL nakdi destek vereceğiz” diye konuştu.

2. FAZ 1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI İÇİN BAŞVURU OLACAK MI?

Bakanlığın yeni nakdi yardımına, 1. Faz'da olduğu gibi yine başvuru yapılmayacak. Corona virüsünden ekonomik olarak etkilenen kişiler bakanlık tarafından tespit edilecek ve yardımlar PTT görevlileri tarafından evde ödenecek.

3. FAZ YARDIMLARI BAŞVURULARI E-DEVLET ÜZERİNDEN OLACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2. Faz yardımların tamamlanmasının ardından 3. Faz için de hazırlıkların başlayacağını söyledi. Bakan Selçuk, “3. Faz sosyal yardımdan, daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Corona virüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız” dedi.

Selçuk, 3. fazın başvuru sürecinin ayrıca duyurulacağını da belirtti.

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI