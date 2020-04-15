1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? E Devlet sosyal yardım başvuru sayfası

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, nisan ayının başında 2.1 milyon haneye 1000 TL nakdi yardım yapılacağı açıklanmış ve ödemeler yapılmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise 2,3 milyon vatandaşın daha bu yardımdan faydalanabileceği duyurulmuş ve toplamda 4,4 milyon aileye ulaşacağı açıklanmıştı. 1000 TL’lik sosyal yardımın 3. fazında başvuru yapmak gerekecek. E-Devlet sistemi üzerinden başvurular alınacak. İşte 1000 TL sosyal yardım başvuru ekranı…

SOSYAL YARDIM BAŞVURU OLACAK MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ilk fazda olduğu gibi ikinci fazda da başvuru olmayacağını açıkladı. Ancak Bakan Selçuk, 3. Faz olarak da planlarının olduğunu ve 3. Faz başvurularını e-Devlet üzerinden alacaklarını belirtti. Ayrıca bakanlık, 3. Faz başvuru tarihleri hakkında açıklamada bulunmadı.

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2.FAZ YARDIMLARINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

İlk fazda toplam da 2 milyon 111 bin haneye 1000 tl yardım yapıldığını söyleyen bakan, ikinci fazda 1000 tl olarak yapılacak sosyal yardım da 2 milyon 300 bin haneye ulaşacağını söyledi. Bakan Selçuk; “2. fazda halihazırda sosyal yardım alan ve 1. fazda dağıtılan 1.000 TL'lik destekten faydalanmamış, 2 milyon 300 bin haneye 1.000’er TL nakdi destek vereceğiz” diye konuştu.

2. FAZ 1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI İÇİN BAŞVURU OLACAK MI?

Bakanlığın yeni nakdi yardımına, 1. Faz’da olduğu gibi yine başvuru yapılmayacak. Corona virüsünden ekonomik olarak etkilenen kişiler bakanlık tarafından tespit edilecek ve yardımlar PTT görevlileri tarafından evde ödenecek.

3. FAZ YARDIMLARI BAŞVURULARI E-DEVLET ÜZERİNDEN OLACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2. Faz yardımların tamamlanmasının ardından 3. Faz için de hazırlıkların başlayacağını söyledi. Bakan Selçuk, “3. Faz sosyal yardımdan, daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Corona virüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız” dedi.

Selçuk, 3. fazın başvuru sürecinin ayrıca duyurulacağını da belirtti.