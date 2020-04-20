1000 TL sosyal yardım dağıtımları başladı… 1000 TL sosyal yardımlardan kimler yararlanacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1000 TL yardımların 2. kısmının dün başladığını resmen açıklamıştı. Bakan Selçuk, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla belirlenen 2,3 milyon 1000 TL nakdi yardım yapılacağını söylemişti. Peki 1000 TL yardımlardan kimler yararlanacak? Sosyal yardımlar içim başvuru nasıl yapılacak? 1000 TL sosyal yardımlar ihtiyaç sahiplerine nasıl ulaştırılacak? İşte 1000 TL sosyal yardımlar için tüm bilinmesi gerekenler…

1000 TL YARDIM KİMLERE VERİLECEK?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, daha önce sosyal yardım alan ve 1. kısımda dağıtılan 1000 TL'lik yardımdan yararlanmamış kimselere ödeme yapılacak. Yardımların toplamda 2.3 milyon haneye ulaştırılması planlanıyor. Dün resmen başlayan sosyal yardımların ikinci kısmı, vakıflar tarafından belirlenen ailelere yine PTT kanalı ile yapılacak. Corona virüsü sebebiyle şubelerde yığılma olmasının önüne geçmek için ödemeler görevliler tarafından ihtiyaç sahiplerinin evinde yapılacak.

YARDIMLAR İÇİN BAŞVURU OLACAK MI?

Bakan Selçuk, sosyal yardımlarda ilk kısımda olduğu gibi ikinci kısımda da başvuru olmayacağını belirtti. Sosyal yardımlar, dernekler ve vakıflar tarafından daha önce bakanlıktan yardım alan ailelere verilecek.

3. KISIM İÇİN BAŞVURULAR e-Devlet ÜZERİNDEN OLACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardımlarda üçüncü kısmın olacağı bilgisini de verdi.

Bakan Selçuk, “3. Faz sosyal yardımdan, daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Corona virüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız” dedi. Selçuk, 3. fazın başvuru sürecinin ayrıca duyurulacağını da belirtti.

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