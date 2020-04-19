1000 TL sosyal yardım kimlere yapılacak? Sosyal yardım sorgulama sayfası…

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ikinci defa 1000 TL yardımların başlayacağı müjdesini verdi. Bakan Selçuk; “Belirlediğimiz kriterler ışığında 2,1 milyon haneye 1000 liralık desteğimizi ilettik. Haftaya sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımız aracılığıyla belirlediğimiz 2,3 milyon haneye yardımları ulaştırabileceğiz. Bu süreçte toplamda 4,5 milyon haneye ulaşmış olacağız.” dedi. Peki bu 1000 TL sosyal yardımlardan kimler yararlanacak? Sosyal yardımlar için başvuru olacak mı? 1000 TL sosyal yardımlar hangi kanallardan ödenecek? Detaylar haberimizde…

2.FAZ YARDIMLARINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

İlk fazda toplam da 2 milyon 111 bin haneye 1000 tl yardım yapıldığını söyleyen bakan, ikinci fazda 1000 tl olarak yapılacak sosyal yardımda 2 milyon 300 bin haneye ulaşacağını söyledi. Bakan Selçuk; “2. fazda hali hazırda sosyal yardım alan ve 1. fazda dağıtılan 1.000 TL'lik destekten faydalanmamış, 2 milyon 300 bin haneye 1.000’er TL nakdi destek vereceğiz” diye konuştu. Bakan Selçuk ayrıca, yardımların bu hafta itibariyle yapılacağını da söyledi.

2. FAZ 1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI İÇİN BAŞVURU OLACAK MI?

Bakanlığın yeni nakdi yardımına, 1. Faz’da olduğu gibi yine başvuru yapılmayacak. Corona virüsünden ekonomik olarak etkilenen kişiler bakanlık tarafından tespit edilecek ve yardımlar PTT görevlileri tarafından evde ödenecek.

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2. Faz yardımların tamamlanmasının ardından 3. Faz için de hazırlıkların başlayacağını söyledi. Bakan Selçuk, “3. Faz sosyal yardımdan, daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Corona virüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız” dedi.

Selçuk, 3. fazın başvuru sürecinin ayrıca duyurulacağını da belirtti.

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