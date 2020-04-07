1000 TL sosyal yardım ödemesi sorgulama nasıl yapılır? Yardım ödemeleri yattı mı?

1000 TL’lik sosyal yardım ödemelerinde yeni açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan geldi. Bakan Albayrak: “Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye vereceğiz.” açıklamalarında bulundu. 1000 TL sosyal yardım ödemeleri sorgulaması nasıl yapılır ve ödemeler nasıl alınacak? gibi soruların yanıtlarıı haberimizde sizler için paylaşıyoruz. İşte bin lira sosyal yardım parası sorgulama ekranı…

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ BAŞVURUSU YAPILACAK MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını da belirterek ödemelerin 1 Nisan itibariyle başlayacağını duyurdu.

E-DEVLET SOSYAL YARDIM SORGULAMA EKRANI

SOSYAL YARDIM BİLGİLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi d e Devlet sistemi üzerinden yapılır.

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Ödeme Tarihleri

Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,

1 ve 6 olanlar 2'sinde

2 ve 7 olanlar 3'ünde

3 ve 8 olanlar 4'ünde

4 ve 9 olanlar 5'inde

PTT Kartı olan vatandaşlarımız 1.000 TL'lik desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebiliyor.