1000 TL sosyal yardım parasını kimler alabilir? Pandemi 3. faz sosyal yardım parası başvuru ekranı…

Sosyal yardım kampanyasına çok sayıda kişi 1000 TL yardım parası için başvuru yapmak istiyor. İlk iki fazın aksine sosyal yardımdan yararlanmak için 3. fazda başvuru yapmak gerekiyor. Peki sosyal yardım 3. faz başvuru şartları neler? 1000 lira yardım kimler alabilir?

3. FAZ YARDIMLARI BAŞVURULARI E-DEVLET ÜZERİNDEN OLACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2. Faz yardımların tamamlanmasının ardından 3. Faz için de hazırlıkların başlayacağını söyledi. Bakan Selçuk, “3. Faz sosyal yardımdan, daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Corona virüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız” dedi.

Selçuk, 3. fazın başvuru sürecinin ayrıca duyurulacağını da belirtti.

E-DEVLET PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI

SOSYAL YARDIM 3. FAZ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet’te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

* TC kimlik numaranızın son hanesine göre,

* 0 – Pazartesi

* 2 – Salı

* 4 – Çarşamba

* 6 – Perşembe

* 8 – Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

* Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.