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1000 TL sosyal yardımda faz 2 ödemeleri yapılıyor! 1000 TL nakdi yardım 3. faz başvuruları nasıl yapılacak?

1000 TL sosyal yardım 2. faz ödemeleri dün başladı. Vatandaşlara evde ödenen 1000 TL sosyal yardımda 3. fazda başvuru yapılacak. Toplamda 4,4 milyon aileye ulaşacak nakdi destek ödemeleri ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamalarda bulundu. Peki Sosyal yardımda 3. faz başvuruları nasıl yapılacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

18:40 -
Haberler Ekonomi
1000 TL sosyal yardımda faz 2 ödemeleri yapılıyor! 1000 TL nakdi yardım 3. faz başvuruları nasıl yapılacak?

Milyonlarca aileyi ilgilendiren sosyal yardım ödemeleri sürüyor. Toplamda 3 fazdan oluşan nakdi destek ödemelerinde ilk faz ödemeleri 1-5 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılmıştı. 19 Nisan 2020 tarihi itibariyle faz 2 ödemeleri başladı. Sosyal yardım ödemelerinde 3. faz için ise başvuru yapmak gerekecek. Peki 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılacak?

SOSYAL YARDIMDA FAZ 2 ÖDEMELERİ BAŞLADI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1.000'er TL nakdi destek ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, ilk desteğin, düzenli sosyal yardım alan 2 milyon 111 bin haneye 1-5 Nisan 2020 tarihleri arasında yapıldığını anımsatan Bakan Selçuk; “Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlarımızı desteklemek için oluşturduğumuz Sosyal Destek Programımız 3 fazdan oluşuyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla sahada ihtiyaç sahibi olarak belirlediğimiz 2.3 milyon haneye faz 2 kapsamında 1.000 TL nakdi yardım yapıyoruz.” diye konuştu.

İlk destekte olduğu gibi, bu hanelerin halihazırda Sosyal Yardımlar sisteminde kayıtlı olduğundan herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmadığını vurgulayan Selçuk; “1.000 TL nakdi destek ödemesi bugün, bu hanelerimizin PTT hesaplarına yatırılmaya başlandı. Bu yardımlar da yine bir önceki yardımda olduğu gibi, bulaş riskini azaltmak için evlere götürülerek, elden teslim ediliyor.” dedi.

3. FAZ ÖDEMELERİ İÇİN BAŞVURU ALINACAK

3. faz 1000'er TL ödemeleri için başvuruların e-Devlet üzerinden alınmaya başlanacağını da belirten Bakan Selçuk: “Faz 3 kapsamındaki ödemeler kişi bazlı değil; hane bazlı yapılacak. Aynı haneden birden çok başvuru yapılırsa, bunu tek başvuru olarak değerlendireceğiz.” ifadesinde bulundu.

Bakan Selçuk, 3. faz kapsamındaki ödemelere ilişkin tarihleri ayrıca açıklayacaklarını da sözlerine ekledi.

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