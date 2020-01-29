11 bin metal işçisi bu akşamki kararı bekliyor

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile metal işçilerini temsil eden sendikalar arasındaki görüşmelerde Türk-İş’e bağlı Türk Metal Sendikası ilk 6 ay için yüzde 18.46’luk zam öngören anlaşmaya imza atarken, DİSK’e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası henüz kararını vermedi. 41 fabrikada 11 bin metal işçisini temsil eden sendika, bu akşam saat 18.00’da Merkez Toplu İş Sözleşmesi (TİS) Komisyonu’nu toplayacak.

Sozcu.com.tr’ye konuşan Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, MESS’in yüzde 6’lık ilk teklifini önce yüzde 10’a, sonradan da yüzde 18.46’ya yükseltilmesini sağlayan görüşmelerde kendilerinin de yer aldığını, oranın yükseltilmesinde katkılarının olduğunu belirtti. Sendika yöneticilerinin, örgütlenme uzmanlarının ve fabrikalardaki işçi temsilcilerinin yer aldığı Merkez TİS Komisyonu’ndan çıkan kararlara göre hareket ettiklerini, geleneklerinin böyle olduğunu belirten Serdaroğlu, bu akşamki toplantıdan sonra durumun netleşeceğini belirtti.

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5 Şubat için grev tarihi açıkladıklarını hatırlatan Serdaroğlu, mücadeleleri sayesinde MESS’in zam oranını yükseltmek zorunda kaldığına dikkat çekti. TİS sürecine Türk Metal yüzde 26, Birleşik Metal-İş yüzde 34’lük zam talebiyle girmişti.

Türk Metal’in kabul ettiği anlaşmaya göre, metal işçileri ilk 6 ay için yüzde 18.49 oranında zam alacak. İlk yıl toplamında zam oranı yüzde 25.50 olacak. Sözleşme iki yıl geçerli olacak.