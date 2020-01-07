119 milyar dolarlık gelir için dönüşecek

Yaklaşık 5 yıl önce Rusya ile yaşanan siyasi restleşmelerin etkisi ile tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşayan turizm sektörü, ayağa kalkmak için 4 yeni dönüşüm senaryosu üzerinde çalışıyor. Tüm dünyada turizm sektörü ortalama ekonomik büyümelerin üzerinde bir performans gösterirken, sektör temsilcileri Türkiye'nin İstanbul ve Antalya ağırlıklı olarak yılın 4 ayına sıkışan turizm faaliyetleri ile bu alanda büyük bir potansiyeli kaçırdığına dikkat çekti. Sektör en iyi sonucu bir atılım senaryosu ile yakalayacağına dikkat çekerek, hazırlanan stratejide 119 milyar dolarlık gelir hedefleniyor.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ile Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) ortaklığında hazırlanan “Turizmde dönüşüm senaryoları” raporu 4 farklı strateji ile sektörün artık kabuk değişimine gitmesinin zorunlu hale geldiğine dikkat çekti. Ağırlıklı olarak 5 yıldızlı otel yatırımları ile turizm sektörünün 2 şehir ve 4 aya sıkışan bir yapıya büründüğünü kaydeden TTYD Başkanı Oya Narin, hızlı bir atılım ile özellikle işsizlik sorununun çözümüne büyük katkı sağlanabileceğini anlattı. Bu senaryo ile gelen turist sayısının 104 milyona ulaşacağı, Türkiye turizm gelirinin 119 milyar doları aşacağı, kişi başına turist harcamasının ise 1.150 dolara ulaşacağı tahmin ediliyor” bilgisini veren Narin, ülkedeki işsizlik sorununun 2033'e kadar yüzde 7.6'ya düşeceğine, büyüme rakamlarının ise 1.6 puan yukarı çekileceğine dikkat çekti.

TURİZM 4 AYA SIKIŞTI

ZAY Strateji Başkanı ve TTYD Başkan Danışmanı Zafer Ali Yavan, sektörün 2 şehirde 4 aya sıkıştığını ve bu 2 engeli aşamadığını kaydetti. Yavan, “Yatırım tarafında da sıkıntı var. Bugün turizm belgeli otellerin yüzde 75'i 5 yıldızlı. Rakip ülkelerde ise 5 yıldızlı otellerden aşağı inen bir yapı var. Yatak kapasitesi, otel kapasitesi kendi dinamiğini yaratmış. Bu da kendi turistini belirlemiş” dedi. Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili ise turizm sektörünün hâlâ ayağa kalkmaya çalıştığına işaret etti.

‘Hanutçuluk yapan acentelerimiz var'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 2020'de 58 milyon turist 40 milyar dolar gelir ve kişi başı gecelemede 78 dolarlık gelir elde etmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Sektörde öncelikle zihniyet ve vizyon değişikliği olması gerektiğini anlatan Ersoy, turizm gelirlerinin tabana yayılması gerektiğini dile getirdi. Burada esnaftan taksiciye kadar tüm kesimlerin gelire ortak olması gerektiğini vurgulayan Ersoy, “Taksicileri kapıya yanaştırmak yerine komisyon almak için rent a car ile anlaşan oteller var. Hanutçuluk yapan acentelerimiz, rehberlerimiz ve dükkancılarımız var. Burada bir zihniyet değişimine ihtiyaç var” diye konuştu.

2 MEGA PROJE YOLDA

Ersoy, tanıtım bütçesinin 2019'da 18 milyon dolardan 75 milyon dolara taşındığını belirtti. Bu yıl ise bütçeyi 180 milyon dolara çıkaracaklarını anlatan Ersoy, yeni örnek turizm merkezleri yaratmak için Çeşme ve Didim'de 2 büyük mega proje üzerinde çalıştıklarını, bu projelerle turizmi 12 aya yaymayı hedeflediklerini söyledi.