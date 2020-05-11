138 yıllık Japonya Merkez Bankası’nda ilk kadın yönetici!

Japonya Merkez Bankası’ndan (BOJ) yapılan açıklamaya göre, 55 yaşındaki Tokiko Shimizu, bankanın altı icra müdürlüklerinden birinin başına getirildi.

1987 yılından beri kurumda çalışan Shimizu, bankanın finansal piyasalar ve döviz işlemleri bölümünde çeşitli görevlerde bulundu. Shimuzu ayrıca, kurumun Londra Genel Müdürülüğü ve Avrupa Genel Müdürüğü’nde üst düzey yöneticilik yaptı.

CNN International’de yer alan habere göre, 1882 yılında kurulan bankanın yüzde 47’sini kadın iş gücü oluşturuyor. Ancak bankanın yönetici görevlerinin yüzde 13’ünde kadınlar bulunuyor.

Son 10 yılda, demografik gelişmeler ve yükseköğretimde artan mezun kadın sayısı, Japonya’da egemen olayn erkek egemen yönetim anlayışını yavaş yavaş değiştirmeye başladı.

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