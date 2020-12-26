14 bin TL’lik ceza 2 haftada 89 bine çıktı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden farklı zamanlarda ihlalli geçiş yapan şehirlerarası otobüs şoförü Musa Can'a kesilen 14 bin TL'lik ceza, 2 hafta içinde ödenmeyince 89 bin TL'ye çıktı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan yaptığı geçiş nedeniyle OGS hesabında yeterli bakiye bulunmasına rağmen 542.5 TL'lik icra takibiyle karşılaşan Fatih Öney ise Otoyol A.Ş. Genel Müdürü Osman Açıkalın'a ihtarname çekerek, şirketi “sebepsiz zenginleşme ve haksız kazanç elde etmekle” suçladı.

Yap-işlet-devret modeli ile Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra üç şirket daha köprü ve otoyollardan gelir elde ediyor. Kaçak geçişlerde sürücülerin ödeyeceği ceza, otoyol ve köprüye göre değişiyor.