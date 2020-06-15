15 Haziran altın fiyatları son durum: Çeyrek altın fiyatı kaç para?

Altın fiyatları, Türkiye ve dünya gündemin meydana gelen olaylara paralel olarak değişim gösterebiliyor. Düğün sezonun tekrar açılması sebebiyle hediye altın almak isteyen veya yatırımlarını altın alarak değerlendiren vatandaşlar, altın fiyatlarının kaç para olduğunu öğrenmek istiyor. İşte serbest piyasa altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARI 15 HAZİRAN
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 379,69
Satış: 379,82
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 618,30
Satış: 624,80
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 1.236,70
Satış: 1.248,30
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 2.461,90
Satış: 2.488,80