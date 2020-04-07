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165 milyon N95 maskesi ABD’ye gönderilecek

N95 maskelerinin dünyadaki en büyük üreticisi 3M, diğer ülkelerdeki fabrikalarından 165 milyon maskeyi ABD hükümeti için ithal edecek. Firma devlet için 55 milyon maske üretimi de yapacak. Salgın aşılana kadar 3M'in N95 maskesinden ABD dışında bulunması zor gözüküyor.

Sozcu.com.tr
10:56 -
Haberler Ekonomi
165 milyon N95 maskesi ABD’ye gönderilecek

ABD Başkanı Donald Trump ile havadaki partiküllerin yüzde 95'ini filtreleyen ve corona virüsüne karşı önlem olarak kullanılan N95 tipi maskelerin dünyadaki en büyük üreticisi 3M firması arasında bir anlaşmaya varıldı.

Trump Güvenlik Üretimi Kanunu çerçevesinde 3M'in sadece ABD'ye üretim yapması konusunda bir düzenlemeye imza atmıştı.

ÜÇ AY İÇİN 55 MİLYON MASKE

3M’in merkezinin bulunduğu Minesota’nın en büyük yerel gazetelerinden Star Tribune’de yer alan habere göre Trump dün yaptığı açıklamada önümüzdeki üç ay için 3M firmasının her ay ek 55.5 milyon maskeyi ABD'nin kullanımı için üreteceğini açıkladı. Ayrıca şirketin başka ülkelerdeki fabrikalarından toplamda 165 milyon maske ABD’ye ithal edilecek.

3M'in CEO'su Mike Roman, “Başkan Trump'a ve yönetimine işbirlikleri ve liderlikleri için teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

ABD N95 maskesi açığını kapatmak için pek çok kaynaktan beslenmeye çalışıyor. Geçen hafta Çin'den ABD'ye 10 milyon N95 maskesi gelmişti.

KANADA İTİRAZ EDİYOR

3M yetkilileri Kanada ve Latin Amerika’ya yaptıkları ihracatın etkilenmesinden endişeli. Kanada Başbakanı Justin Trudeau Kanada’nın ABD için pek çok sağlık malzemesi üretip sattığını söylerken ABD’nin maskelere ihracat yasağı koymasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

N95 TİPİ MASKE NEDİR?

Sağlık çalışanlarının kullandığı ve N95 maddesi içeren üç katmanlı solunum izolasyonlu maskelere N95 deniyor. Türkiye’de N95 maskeleri reçete ile eczanelerden alınabiliyor.

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Son güncelleme: 11:15 07.04.2020
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