16,6 milyar dolarlık davada ilk raund Tiffany’nin

Lüks mücevher sektöründe ABD ile Fransa’yı karşı karşıya getiren davada kritik bir gelişme yaşandı.

Fransız lüks ürün devi Louis Vuitton’nun (LVMH) 16,6 milyar bedelle ABD’li ünlü lüks mücevher şirketi Tiffany & Co’yu satın almasını öngören anlaşmadan pandeminin de etkisiyle geri adım atması üzerine, ABD’li şirket konuyu yargıya taşımıştı.

Financial Times’ın haberine göre, ABD mahkemesi, Tiffany’nin yargı sürecinin hızlandırılmasına dönük talebini kabul etti. LVMH’nin anlaşmadan caymasına karşı açılan dava, 2021 yılının ocak ayınının başında başlayacak. Duruşma dört gün sürecek.

FRANSIZLARIN İTİRAZI KABUL EDİLMEDİ

Tiffany, yargı sürecinin uzamasının kendilerini daha düşük bir fiyatı kabul etmeye ya da anlaşmayı kaybetmeye zorlayacağı gerekçesiyle sürecinin hızlandırılmasını talep etmişti.

Delaware eyaletinde görülen davada mahkeme başkanı, LVMH’nin pandemiyi de öne sürerek “davanın hızlandırmak için fazla karmaşık olduğu” yönündeki itirazını kabul etmedi.

“LOUIS VUITTON FİYATI DÜŞÜRMEK İSTİYOR”

New York merkezli uluslararası hukuk bürosu Sullivan & Cromwell’den Richard Pepperman, Tiffany’nin satın alma anlaşmasının hükümleri gereği bazı kısıtlamalar altında faaliyet yürüttüğünü, buna sermaye harcamaları üzerindeki engellerin de dahil olduğunu belirterek, “Eğer LVMH süreci uzatmakta başarılı olursa, bu Tiffany için çok yıkıcı olur” dedi.

Pepperman, “LVMH, Tiffany’yi satın almak istiyor ancak bunu daha önce kabul ettiklerinin altında bir fiyatla yapmak istiyor” değerlendirmesinde bulundu.

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TARAFLAR DAVAYI KAZANACAKLARINDAN EMİN

Mahkemenin kararı sonrası LVMH’den yapılan açıklamada, “Tiffany’nin satın alınmasına ilişkin gerekli koşulların artık karşılanmadığı konusunda mahkemeyi ikna edeceğimize ve Tiffany’nin suçlamalarına karşı haklı bulunacağımıza eminiz” denildi.

Tiffany’nin yönetim kurulu başkanı Roger Farah, kararı olumlu karşıladıklarını, LVMH’nin anlaşma gereklerini yerine getirmediğinin açık olduğunu öne sürdü.

FT’nin haberinde ise, Tiffany’nin anlaşmanın gerekleri için son tarih olan 24 Kasım 2020’nin öncesi için bir duruşma günü talep ettiği, LVMH’nin ise 2021 baharına erteleme istediği öne sürülerek, mahkemenin duruşma için Ocak 2021 başını tercih etmesinin tarafların duruşma öncesinde uzlaşmalarını istemesinin bir işareti olabileceği iddia edildi.

FRANSIZ DEVLETİ ENGELLEDİ

84,1 milyar dolarlık servetiyle Avrupa’nın 1., dünyanın ise 6. en zengin kişisi Bernard Arnault’a ait olan LVMH, geçen yılın sonlarında 16,6 milyar dolar bedelle Tiffany’yi satın almak için anlaşma yapmıştı.

Ancak Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Louis Vuitton’un sahibi Bernard Arnault’a bir mektup yazarak ABD’nin gümrük vergileri tehdidi ve pandemi koşulları sebebiyle Tiffany’nin satın alınmasının 6 Ocak 2021’e kadar ertelenmesini istemişti.

Bunun üzerine, Louis Vuitton’ın mali işler başkanı Jean Jacques Guionny gazetecilere yaptığı açıklamada, “Anlaşma gerçekleşmeyecek. Anlaşmayı tamamlamaktan men edildik” açıklamasında bulunarak Fransız devletinin müdahalesi sebebiyle Tiffany’i satın alamadıklarını vurgulamıştı.

ESKİSİ GİBİ KÂRLI BİR ŞİRKET DEĞİL

Pandemi sebebiyle dünyada lüks tüketim düşerken Tiffany’nin dünya çapındaki satışları yılın ikinci çeyreğinde yüzde 30 düşerek 747 milyon dolara geriledi.

Yani Tiffany, Fransızların ilk teklifi yaptıkları zamanki kadar işleri iyi giden bir şirket değil. Tiffany anlaşmanın yerine getirilmemesi noktasında Fransızlara dava açarken davada Louis Vuitton’u Avrupa Birliği, Japonya ve Tayvan’da şirketin devri için gerekli başvuruları zamanında yapmamakla suçladı.