17 yılda Türkiye yerini kaybetti

Ekonomist ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mahfi Eğilmez'in yaptığı analiz, 17 yıllık AKP iktidarı döneminde Türkiye'nin ekonomik göstergelerde gerileyerek, dünyadaki yerini yitirdiğini ortaya çıkardı. Eğilmez, bloğunda yer verdiği analizde, AKP'nin tek başına iktidarda olduğu 17 yılı önceki 17 yılla 8 temel gösterge aracılığıyla ve dünyadaki yerini gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) ve kişi başına gelir açısından karşılaştırdı. Bu karşılaştırmada enflasyon ve bütçe göstergeleri dışındaki 6 göstergede AKP iktidarının 17 yıllık döneminde elde edilen sonuçların önceki 17 yıldaki sonuçlara göre oldukça geride kaldığı saptandı.

DÜNYADA KÜME DÜŞTÜ

Eğilmez'in analizine göre, Türkiye'nin GSYH büyüklüğü sıralamasında dünyadaki yeri 2000 yılında 17'nci sırada iken 2002 yılında 20'nci sıraya geriledi. Bu gerilemenin temel nedeni Türkiye'nin 2001 yılında yaşadığı krizdi. Kriz sonrası toparlanmaya başlayan Türkiye, uygulanan IMF programı ve yoğun doğrudan yabancı sermaye girişi sonucu toparlanmış ve sıralamada yeniden 17'nci sıraya yükselmişti. Bu sırayı bir süre koruyan Türkiye, son yıllarda yaşadığı ivme kaybıyla geriye düşmeye başlamıştı. 2018 yılında 19'uncu sıraya gerileyen Türkiye'nin 2019 yılında 20'nci sıraya düşeceği tahmin ediliyor. Eğilmez, analizinde şu sözlere yer verdi:

“Önceki 17 yılda 2 kriz ve bir deprem olmasına karşılık AKP döneminde 1 kriz olması, AKP'nin bu dönemde 61 milyar dolar özelleştirme geliri elde ettiği, AKP iktidarı sırasında Türkiye'ye o döneme kadar giren doğrudan yabancı sermaye tutarının kat kat üzerinde sermaye girdiği de dikkate alınırsa hemen hemen hiçbir ilerleme olmadığı hatta bazı alanlarda gerilemeler olduğu ortaya çıkıyor. Bu incelememiz boyunca ‘Tek başına iktidar istikrar demektir ve dolayısıyla ekonominin de istikrarlı olmasını sağlar' şeklindeki yaygın inancın doğru olup olmadığını test ettik ve ele aldığımız göstergeler ve varılan sonuçlar bize bu inancın doğru olmadığını göstermiş oldu.”

CARİ AÇIĞI ARTIRARAK BÜYÜMEYİ TERCİH ETTİ

Analize göre, 2001 krizi öncesinde bütçe açıklarıyla büyüyen Türkiye, AKP iktidarında bütçe açıklarını düşürüp cari açığı artırarak büyümeyi tercih etti. Bu da dış borç stokunu artırdı. AKP iktidarı dönemindeki en büyük başarısızlıklardan birisini “cari açığın hızla büyümüş olması” şeklinde yorumlayan ekonomist Mahfi Eğilmez, “Önceki 17 yılda sadece binde 7 yıllık ortalama cari açık veren Türkiye, AKP iktidarında yüzde 4.8 açık verdi. Bu açık artışı bu dönemdeki büyümenin de temelini oluşturdu” dedi.