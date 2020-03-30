19 bin firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk NTV yayınında soruları yanıtladı.

İşte Selçuk’un açıklamalarından satır başları:

*19 bin firmamız başvurmuş durumda. Bu da yaklaşık 420 bini aşkın sigortalımıza tekabül ediyor. TÜİK istatistiklerine göre, 2019 sonu itibarıyla Türkiye’de istihdam edilen kişi sayısı 28 milyon 80 bin seviyesinde bulunuyor.

*İmalat sektörümüz yüzde 50 oranında. İkinci sektörümüz konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyetleri, yüzde 63'ü o iki sektörden geliyor.

*Başvuran firmaların yüzde 67'si çalışan sayısı 10 sigortalıdan daha az çalışanı olanlar. 20 çalışandan azları eklediğimiz zaman bu rakam yüzde 80'lere çıkmış durumda.

*İhtiyaç sahibi ailelere 1000 TL yardım ödemesi 1 Nisan’da başlıyor.