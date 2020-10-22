2.6 milyon emekli 763 liraya mahkum

Araştırmalar Türkiye'de emeklilerin ciddi bir yoksullukla ve sefaletle yüz yüze olduğunu gösteriyor. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) ‘Türkiye'de Emeklilerin Durumu ve EYT Gerçeği' araştırması yayımlandı. Araştırmaya göre, en düşük emekli aylık ve geliri alan yüzde 20'lik diliminde bulunan 2.6 milyon emekli ve hak sahibinin aylık harcanabilir geliri Temmuz 2020 itibarıyla yaklaşık 763 lira. Geçinemeyen emekliler ‘emeklilik hayalleri'ni gerçekleştirmek yerine çalışmaya devam etmek zorunda kalıyor. Araştırmanın bir diğer çarpıcı sonucu da gösteriyor ki; Türkiye'de emeklilerin 4.3 milyonu yani yüzde 47'si ya çalışıyor ya da iş arıyor. Oysa çalışma hayatındaki emekli oranı 2002 yılında yüzde 36 düzeyindeydi.

SGK GERÇEĞİ YANSITMIYOR

DİSK-AR, 13.2 milyon emekli ve hak sahibinin 7 milyon 900 bininin, yani yaklaşık yüzde 60'ının asgari ücretin altında aylığa mahkum edildiğini ortaya koydu. Türkiye'de 13.2 milyon emekli ve hak sahibi var. Yaşlılık aylığı alan (emekli) sigortalıların sayısı 9 milyon 90 bin, ölen sigortalıların hak sahiplerinin (dul ve yetim) sayısı ise 3.8 milyon kişi. SGK'nin emekli aylık ve gelirlerine ilişki verilerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen raporda, Türkiye'de en düşük emekli aylık ve geliri alan emeklilerin ilk dilimi ile en yüksek emekli aylık ve geliri alanlar arasındaki farkın 7.5 kat olduğu belirtildi. Avrupa Birliği'nde ise bu fark 4.2 kat olarak açıklandı.