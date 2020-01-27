2 fabrikada işçiler greve gidecek!

DİSK Birleşik Metal İş Sendikası Bilecik İl Temsilcisi Recai Büyükbeyhan yazılı açıklamada bulundu.

İşçilerin taleplerine cevap verilmediğini ifade eden Büyükbeyhan şu ifadeleri ikullandı;

*MESS'in yüzde 10'luk zam teklifi metal işçilerinin taleplerini karşılamaktan çok uzaktadır. MESS metal işçilerinin haklarını budamak ve ücretleri düşürmek istiyor.

*MESS krizi bahane ederek fırsatçılık yapmak istiyor. Anayasal hakkımız olan grev uygulamamızı 5 Şubat'ta gerçekleştireceğiz.

*Metal işçilerinin kazanımı Türkiye İşçi Sınıfının kazanımı olacaktır. Mücadelemiz kutlu olsun. İHA

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