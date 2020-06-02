2 Haziran TOKİ sonuçları açıklandı mı? TOKİ Malatya, Gaziantep, Adıyaman konut kura sonuçları sorgulama…

Her yıl 100 bin yeni sosyal konut projesi için TOKİ’nin düzenlediği konut çekilişleri bugün de devam etti. TOKİ’nin Malatya’daki 500, Gaziantep’teki 500 ve Adıyaman’daki 300 konut için kura çekilişleri gerçekleştirildi. Ev sahibi olma hayali ile kura çekilişinde yer alan vatandaşlar sonuçları araştırmaya başladı. TOKİ’nin konut kurası çekiliş sonuçları sorgulama linkini haberimizde sizlerle paylaşıyoruz…

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

https://www.toki.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulanacak olan kura sonuçları için aşağıdaki adımları gerçekleştirmeniz gerekiyor.

-Satış-Duyurular butonuna tıklayın

-Kura Sonuçları Sorgulama butonuna tıklayın

– T.C kimlik numaranızı ilgili alana girerek sonuçlara ulaşın.

TOKİ MALATYA SONUÇLARI

TOKİ GAZİANTEP SONUÇLARI

TOKİ ADIYAMAN MERKEZ SONUÇLARI

TOKİ ADIYAMAN KAHTA SONUÇLARI

TOKİ KURALARI SAAT KAÇTA?

Malatya konutları için kura saat 10:00’da

Gaziantep Nizip ilçesi konutları kurası saat 13:00'de

Adıyaman Kahta ilçesi konutları kurası 16:00'da

Adıyaman Merkez ilçesi konuları kurası 17:00'de gerçekleştirilecek.

Kuralar Facebook sayfasında canlı yayınlanacak.

TOKİ kura sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilecek…

HAK SAHİBİ OLAMAYANLARA PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.