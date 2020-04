200 telefon konuşması yaptı

ABD Başkanı Donald Trump corona virüsü salgınına karşı ekonomiyi bir an önce açmanın yollarını arıyor.

Bloomberg'ün görüşmelerin içeriğini bilen isimlere dayandırdığı haberine göre Trump ve ekibi dün ABD'nin en büyük şirketleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Trump'ın dün dört telefon görüşmesi turunda 200 şirket yöneticisi ile konuştuğu ifade ediliyor.

Başkan daha sonra görüşmeler hakkında yaptığı bilgilendirmede şu ifadeleri kullandı: Bu telefon görüşmelerindeki IQ seviyesi bir telefon görüşmesinde görülebilecek en yükseğiydi, bunu size söyleyebilirim.

Öte yandan ABD Başkanı dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “ABD'yi yakında tekrar işe koyma üzerine çalışan her sektörden liderlerle çok yapıcı görüşmeler gerçekleştirdik! Daha fazlası gelecek” ifadelerini kullandı.

We are having very productive calls with the leaders of every sector of the economy who are all-in on getting America back to work, and soon. More to come! #MAGA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2020