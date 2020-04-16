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200 telefon konuşması yaptı

ABD Başkanı Donald Trump şirketlerin durumunu öğrenmek ve ekonomiyi tekrar açmak üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Trump'ın dün Apple ve Walmart CEO'ları dahil olmak üzere 200 şirket lideri ile telefonda görüştüğü ifade edildi.

Sozcu.com.tr
09:13 -
Haberler Ekonomi
200 telefon konuşması yaptı

ABD Başkanı Donald Trump corona virüsü salgınına karşı ekonomiyi bir an önce açmanın yollarını arıyor.

Bloomberg'ün görüşmelerin içeriğini bilen isimlere dayandırdığı haberine göre Trump ve ekibi dün ABD'nin en büyük şirketleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Trump'ın dün dört telefon görüşmesi turunda 200 şirket yöneticisi ile konuştuğu ifade ediliyor.

Başkan daha sonra görüşmeler hakkında yaptığı bilgilendirmede şu ifadeleri kullandı: Bu telefon görüşmelerindeki IQ seviyesi bir telefon görüşmesinde görülebilecek en yükseğiydi, bunu size söyleyebilirim.

Öte yandan ABD Başkanı dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “ABD'yi yakında tekrar işe koyma üzerine çalışan her sektörden liderlerle çok yapıcı görüşmeler gerçekleştirdik! Daha fazlası gelecek” ifadelerini kullandı.

Trump'ın telefonda görüştüğü isimler arasında Apple'ın CEO'su Tim Cook ve Walmart'ın CEO'su Doug McMillon da bulunuyordu.

ABD Başkanı ayrıca dün yaptığı konuşmada hastalığın seyrine göre bazı eyaletlerin 1 Mayıs'ta tekrar kamu binalarını açabileceğini söyledi.

ABD Apple Corona Donald Trump tweet Twitter
Son güncelleme: 09:22 16.04.2020
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