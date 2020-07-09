Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

200 yıllık Brooks Brothers’tan iflas erteleme başvurusu

Dünyanın en tanınmış erkek giyim markalarından Brooks Brothers iflas erteleme başvurusunda bulundu. Ürettiği hazır takım elbiseler ve polo yaka tişörtler ile adını duyuran marka yeni sahibini arıyor.

Sozcu.com.tr
09:43 -
Haberler Ekonomi
200 yıllık Brooks Brothers’tan iflas erteleme başvurusu

Kıyafetleri 40 ABD başkanı tarafından giyilen Wall Street’in neredeyse resmi giyim sponsoru Brooks Brothers iflas erteleme (chapter 11) başvurusunda bulundu.

ABD’de pandemi ile birlikte batan şirketler arasına Brooks Brothers da katıldı. Ürünleri Türkiye’de Rahmi Koç’un şirketi RMK Classic Giyim tarafından temsil edilen şirket evden çalışma sistemine geçilmesiyle birlikte azalan talep karşısında daha fazla dayanamadı.

Firma Delaware eyaletinde iflas erteleme başvurusunda bulunurken haziran ayında üç eyalette 700 çalışanını çıkarabileceğini belirtmişti.

CNN’de yer alan habere göre; Firmanın satış da dahil olmak üzere pek çok seçeneği düşündüğü belirtiliyor. İflas erteleme başvursuna göre şirketin faaliyetlerine devam edebilmek için 75 milyon dolar nakit parası bulunuyor.

Firma tarafından yapılan açıklamada, “Bu başvurunun amacı yeni finans kaynakları oluşturarak yeni bir sahiplik yapısı içinde markayı konumlandırmak” ifadesi kullanıldı.

HAZIR TAKIM ELBİSE İLE TANINDILAR

Tarihi 1818 yılına dayanan Brooks Brothers özel dikim olmadan hazır takım elbise üreten ilk firma oldu. Firma 1896 yılında polo yaka tişörtleri piyasaya sunarak büyük bir ün kazandı. Firmanın şimdiki sahibi Claudio Del Vecchio Brooks Brothers’ı 2001 yılında Marks and Spencer’dan 225 milyon dolara satın almıştı.

İLGİLİ HABERABD'de bir iflas daha: Lucky BrandABD'de bir iflas daha: Lucky Brand
ABD Amerika CNN Dolar Ekonomi Kuzey Amerika Türkiye
Son güncelleme: 10:09 09.07.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more