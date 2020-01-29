1.9 milyondan fazla çalışan işsizlik sigortasına başvurdu

Dünya Gazetesi’nden Mehmet Kaya’nın haberine göre 2019 yılında 1 milyon 961 bin 614 kişi işsizlik maaşı almak için işsizlik sigortasına başvurdu.

İşsizlik ödeneği başvuru sayısı 2018 yılında 1 milyon 635 bindi.

İşsizlik Sigortası Fonu’nun 2019 yılı verilerine göre son yılların en yüksek işsizlik ödeneği başvurusu yapıldı. İş akdinin feshedilmesi durumu anlamına gelen başvuruları yapan kişi sayısı 2019’da 1 milyon 961 bin 614.

Bunlardan 1 milyon 32 bin 776 kişiye işsizlik sigortası ödemesi yapıldı. Aralık ayı sonu itibariyle ödeme yapılan kişi sayısı 595 bin 783 kişi olarak kayda geçti.

İŞKUR verilerine göre fonun gelirleri 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 16.6 arttı. Buna karşılık giderler yüzde 53.8 yükseldi. İşsizlik sigortası fonunun büyüme hızı özellikle giderlerdeki artış ve fon portföy gelirleri ile prim ödemelerindeki düşük yükseliş nedeniyle son iki yıldır önceki yıllara göre düşüyor.

İLK KEZ GELİR GİDER FARKI BU KADAR DÜŞTÜ

Fon varlığı 2019 sonunda 131 milyar 541 milyon TL’ye ulaştı. 2019 yılı fon geliri 40 milyar 365 milyon 368 bin TL oldu. Buna karşılık 2019 gideri 36 milyar 467 milyon 481 bin TL oldu. İlk kez gelir-gider farkı bu kadar düşük seviyede gerçekleşti. Önceki yıllarda fark 10 milyar TL’nin üzerine seyrediyordu.