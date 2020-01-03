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2019’da dış ticaret açığı yaklaşık 30 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıkladığı verilere göre 2019 yılında ihracat bir önceki yıla göre yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar,  ithalat da yüzde 8,99 azalışla 210 milyar 394 milyon dolar oldu.

11:37 -
Haberler Ekonomi
2019’da dış ticaret açığı yaklaşık 30 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “2019’da dış ticaret açığımız yüzde 44,9 düşerek 54 milyar 323 milyar dolardan 29 milyar 926 milyon dolara geriledi.” dedi.

Bakan Pekcan, dış ticaretin büyümeye 4,7 puanlık rekor katkı sağladığını ve bunun Türkiye’de 18 yılda görülen dış ticaretin ülke büyümesine en büyük katkısı olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanı Pekcan, “2019’da 3,2 milyar lira destek verdik. Bu Cumhuriyet tarihinin büyük ihracat destek rakamı. 2020’de bunu 3,8 milyar liraya çıkaracağız.” diye konuştu. (AA)

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Son güncelleme: 11:54 03.01.2020
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