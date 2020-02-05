2020 Asgari ücret AGİ dahil ne kadar? İşte asgari ücret net ve brüt rakamları!

Yeni yılda asgari ücretin AGİ dahil ne kadar olduğu bir çok kişi tarafından merak ediliyor. Türkiye’de yüzde 40’ın üzerinde vatandaş asgari ücret ile çalışmaktadır. Peki AGİ dahil asgari ücret ne kadardır? İşte asgari ücret net ve brüt fiyatı.

ASGARİ ÜCRET AGİ DAHİL NE KADAR?

Asgari ücret 2020 yılında bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahil 2.324 TL olarak belirlendi. Evli ve üç çocuklu bir işçi için asgari ücret AGİ dahil 2 bin 479 lira 21 kuruş oldu.

2020 AGİ NE KADAR?

Bekar 220,68 TL

Evli, eşi çalışmayan 264.82 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297.92 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331.03 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375.17 TL

Evli, eşi çalışan 220.68 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253.79 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286.89 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331.03 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353.09 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375.17 TL

AGİ HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?

Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık

İşçinin kendisi için % 50

Çalışmayan ve geliri olmayan eş için % 10

Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına % 7,5

Üçüncü çocuk için % 10

Dördüncü ve daha fazla çocuk için % 5’er

indirim uygulanır. Uygulanan indirim matrahı oluşturur ve gelir vergisinin ilk dilimine geldiği için % 15’lik orandan işlem görür. % 15 ile çarpılan indirimli gelir 12’ye bölünerek her ay ödenen AGİ bulunmuş olur.

2019'UN RAKAMLARINA YETİŞEMEDİ

Kamu-Sen’in araştırmasına göre tek kişinin açlık sınırı ise bir önceki aya göre yüzde 0.41 artışla 2.636 TL’ye çıktı. Yani 2020 asgari ücreti 2019’un geçim rakamlarına yetişemedi.

Bir ailenin aylık gıda harcaması ise toplam 1.548 TL oldu. Aralık 2019 itibari ile ortalama 4.014 TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması maaşının yüzde 38.58’ini oluşturuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde 1.012,18 olarak belirlenen kira gideri ise Aralık 2019 ortalama maaşının yüzde 25,22’sine denk geliyor. Buna göre bir memur, ortalama maaşının yüzde 63,8’ini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kaldı.