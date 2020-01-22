2020 emekli promosyon ücretleri açıklandı mı? Emekliye banka promosyonu ne kadar olacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında yapılan emekliye promosyon uygulamasında 3 yılın ardından yeniden görüşme yapılacak. Şubat ayında yapılacak olan görüşmenin ardından emekli promosyon ücretleri de belli olacak.

EMEKLİYE BANKA PROMOSYONU İÇİN GERİ SAYIM

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında 1 Mart 2017 tarihinde imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak başlatılan emekliler için promosyon uygulamasında 3 yıl geride kaldı. Bu dönem için bin lira aylık alanlara 300, bin ila 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak uygulanan banka promosyonu için birçok emeklinin sözleşme süresi Şubat ayı itibarıyla sona erecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Bankalar Birliği Şubat'ta masaya oturacak.

Promosyon için emekli bankaya gidip 3 yıl geçerli promosyon sözleşmesi imzalıyor. Emekliye ikinci promosyon olarak 1 Mart 2020 itibarıyla yeni ödemeler yapılacak.

Emeklileri promosyon ödemeleri bankalar arasındaki rekabeti kızıştırdı. Bazı bankalar emekli maaşını üç yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere bin 250 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor.

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON ÖDÜYOR?

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM’lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, bireysel kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor. Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.

FİBABANKA: Maaşa göre 330, 415, 500 lira promosyon ödemesi yapıyor.

DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. Alışveriş ve faturalarda indirim, özel faizli kredi gibi uygulamaları var.

ING: 450 liraya varan ödemeye ek olarak emekliler, 2 otomatik fatura talimatı vererek 250 lira, bir emekli arkadaşını ING’ye getirerek 150 ve ING Mobil kullanarak 50 lira ek nakit promosyon kazanabiliyor.

İŞ BANKASI: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Kredi kartı ücreti almıyor, özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları sağlıyor.

HALKBANK: 1.000 TL altında emekli maaşı alanlara 300 TL, 1.000 TL ile 2.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 375 TL, 2.000 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 450 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.

TEB: 2020 yılında en az 850 TL emekli maaş promosyon ödemesi yapan TEB, en yüksek 1.000 TL promosyon ödemesine ek 100 TL ödeme yaparak toplam promosyon ödemesini 1.100 TL’ye çıkarıyor.

QNB FİNANSBANK: QNB Finansbank, emekli maaşını üç yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere 1.250 TL’ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank, ayrıca emekli tanıdıklarının maaşını QNB Finansbank’a yönlendiren müşterilere, yönlendikleri emekli başına 125 TL olmak üzere toplamda 1.250 TL nakit kazanma fırsatı sunuyor.

İHA