2020 MTV ne zaman ödenecek? Zamlı MTV tutarları hesaplama…

MTV artışı araç sahipleri tarafından merakla araştırılıyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi yani MTV her yıl yeniden hesaplanıyor ve zamlanıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamayla MTV artışı yüzde 12 olarak belirlendi. Senelik iki taksitle ödenebilen Motorlu Taşıtlar Vergisi'ndeki artış ise yüzde 22 olarak belirlenmişti ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullandı. İşte yeni MTV tutarları…

2020 ZAMLI MTV TABLOSU

1 Ocak 2018 tarihinden önce trafiğe tescili yapılan araçların MTV oranları

İşte 1 Ocak 2018 tarihinden sonra trafiğe tescili yapılan araçların motorlu taşıtlar vergileri

MTV NE ZAMAN ÖDENECEK?

Motorlu Taşıtlar Vergisi, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.