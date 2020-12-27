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2020’de 16 milyarder hayatını kaybetti

Ekonomi çevrelerinin ilgiyle takip ettiği Forbes dergisi, 2020 yılında vefat eden milyarderlerin listesini yayınladı. Dergi, 16 milyarderin hayatını kaybettiğini açıklarken, ölüm sebeplerinin başında corona virüsü salgını olduğuna dikkat çekti. 

Güncellenme: 14:22, 27/12/2020
Haberler Ekonomi
2020’de 16 milyarder hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, 2020 yılı vefat eden milyarderler listesini yayınladı. Listede, 2020 yılının Ağustos ayında hayatını kaybeden 2.6 milyar dolar değerindeki servetiyle medya patronu Sumner Redstone ilk sırada bulunuyor.

97 yaşında hayatını kaybeden Redstoneun sahip olduğu medya şirketleri arasında CBC televizyonu ve MTV müzik kanalı yer alıyor.

Listenin ikinci sırasında ise, Güney Koreli iş adamı Lee Kun-hee yer alıyor. 17.3 milyar dolar değerindeki servetiyle 78 yaşında ekim ayında hayatını kaybeden Kun-hee, 1987 yılından itibaren ailesinin sahibi olduğu Samsung’u yönetiyordu.

Güney Koreli iş adamı Lee Kun-hee

Aralık ayında 82 yaşında hayatını kaybeden Suriyeli milyarder, Joseph Safra’nın 23.2 milyar dolarlık serveti bulunuyordu.

Bankacılık sektöründe faaliyet gösteren Safra, Brezilya’da en büyük 8’inci ve İsviçre’de J. Safra Sarasin bankasının sahibiydi. Tarım devi Cargilli dünya çapında büyüten Whitney MacMillan, mart ayında 90 yaşında hayatını kaybetti ve serveti 5.1 milyar dolar olarak açıklandı.

Sumner Redstone (Solda)

ÇOĞU MİLYARDERİN ÖLÜM SEBEBİ CORONA VİRÜSÜ

Öte yandan Forbes, milyarderin çoğunun ölüm nedeninin dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) kaynaklı olduğuna dikkat çekti. (DHA)

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