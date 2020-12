2021’in kaderi işsizlik ve iflaslar

2020 yılında coronavirüs salgınıyla büyük darbe alan dünya ekonomisini bu yıl da çok cazip gelişmeler beklemiyor. The Economist dergisinin hazırladığı “2021 yılında endüstriler” raporuna göre, dünyanın aşılarla yaralarını sarmaya hazırlandığı 2021, iş kayıpları ve iflasların yaşandığı bir yıl olarak tarihteki yerini alacak. Online alışverişteki hızlı artış, mağaza kapatma ve iflas dalgasını beraberinde getirecek. Batık kredilerle başa çıkmaya çalışan finans sektörünü de zor bir yıl bekliyor. 2021, salgından nispeten yara almadan kurtulan sektörlerin de yeniden yapılandırılacağı bir yıl olacak. Bu sürecin bazı kazananları da olacak tabii.

Yenilenebilir enerji ajandada çok daha fazla yer kaplayacak. Teknoloji savaşı birçok sektörü içine alırken, dijitalleşme her sektörü etkileyecek bir unsur olacak. Ancak nakite sıkışan hükümetlerin dijital vergileri artırma isteği, online perakendecilerin istedikleri gibi at oynatmalarının önüne geçecek. Online alışverişteki artış, kripto paraya olan ilgiyi tetikleyecek.

İYİLEŞME O KADAR KOLAY OLMAYACAK

Otomotiv, perakende ve enerji gibi sektörlerde 2020'nin kayıplarını telafi etmek, başta Çin olmak üzere en hızlı gelişen pazarlarda bile pek mümkün olmayacak. Telekom ve sağlık hizmetleri gibi 2020'nin daha az vurduğu sektörlerde iyileşme ise daha hızlı gerçekleşecek. Ancak yine de şirketlerin iş modelleri, ekonomik durum ve tüketici ihtiyaçlarındaki değişimleri yönlendirmesi gerekecek.

2021'de küresel ekonomi ve iş dünyasında iyileşme çok da kolay olmayacak. Koronavirüs kontrol altına alınsa bile şirketler, üstesinden gelemeyecekleri zorluklarla karşılaşacak. Ekonomik, ticari ve siyasi ortamdaki hızlı değişikliklere çabuk reaksiyon göstererek harekete geçen çevik şirketleri ise büyük fırsatlar bekliyor.

Türkiye'nin toparlanması 2024 yılını bulacak

2021'de küresel gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) reel olarak % 4.5 artması öngörülüyor. Ancak 2020'de yüzde 5.2 daralacağı göz önüne alındığında, bu büyüme küresel ekonomiyi koronavirüs öncesine döndürmek için yeterli olmayacak. 2020 ve 2021, büyüme için kayıp yıllar olarak tarihteki yerini alacak. Tam anlamıyla toparlanma için ise 2022 yılını beklemek gerekecek. Ekonomi en hızlı Asya ülkelerinde düzelecek. Gelişmiş ülkelerin toparlanması 2022'de mümkün olabilecekken, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler 2024'e kadar beklemek zorunda kalacaklar. Güvenli aşının bulunacağı 2021 yıl sonundan önce de tam anlamıyla normale dönüş mümkün olamayacak. Salgın yüzünden işyerlerinin kapanması 2021'de birçok ülkeyi ağır ekonomik, mali ve sosyal sıkıntılara sürükleyecek.