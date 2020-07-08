23 milyon ABD’li evsiz kalabilir

ABD'yi yakın gelecekte yeni bir sorun bekliyor: Kiracı krizi… Business Insider'da yer alan habere göre, corona virüsü salgını nedeniyle kiracı çıkarma yasağı bu ay bitecek. The Aspen Enstitüsü'nün hazırladığı raporda, yasağın kalkmasının ardından kirada yaşayan 110 milyon Amerikalı'nın 19 ila 23 milyonu evsiz kalacak.

DEVLET DESTEĞİ DE BU AY BİTİYOR

Enstitü, hane halkı geliri, giderler ve kira ücretleri gibi verileri kullanarak bir tahmin modeli oluşturdu. ABD'de vaka sayılarının yeniden artışa geçmesi, birçok eyalette ekonominin bazı sektörlerde bir kez daha kapanmasına yol açtı. Haziran ayında yüzde 11.1 olarak açıklanan işsizlik oranı daha da artabilir. Ayrıca devletin yardımları da yeni bir karar alınmazsa, bu ay sonunda bitecek.

Ulusal Düşük Gelirli Haneler Koalisyonu'nun nisan 2019'da yayınladığı rapora göre siyahi ve Hispanik kökenli ABD'liler, en düşük gelirli kiracı grubunu oluşturuyor. Bu kişiler, yaşadıkları bölgedeki ortalama gelirin yüzde 30'unu elde edebiliyor. İstatistiklere göre her beş siyahi evinden biri ve Hispanikler'in yüzde 16'sı ‘son derece düşük gelirli kiracı' olarak tanımlanıyor.

ACI ÖRNEK: MILWAUKEE

Urban.org'da yapılan Sayım Bürosu anketine katılan Hispanik veya Latinler'in yüzde 44'ü, gelecek ay kiralarını ödeyebileceklerini düşünmüyor. Siyahi kiracılar için ise bu oran yüzde 41.

Kiracı tahliye yasağını ilk kaldıran yer Wisconsin Eyaleti'ndeki Milwaukee oldu. 27 Mayıs'ta yasak kalktıktan sonra, haziranın ilk iki haftasındaki kiracı tahliye başvuruları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 yükseldi. 1-27 Haziran arasında ise şehirde geçen seneye oranla yüzde 13'lük artışla 1300 tahliye davası açıldı. Bunların üçte ikisi siyahi mahallelerinde gerçekleşti.

‘SALGIN EN ÇOK SİYAHİ VE LATİN HALKI VURDU'

Princeton Üniversitesi'nden araştırmacı Peter Hepburn yaptığı açıklamada, “Corona virüsünü salgını ve getirdiği ekonomik sonuçlar siyahi ve Latin halkı en sert şekilde vurdu. Bu durum konut piyasasında da görülüyor” dedi. Hepburn, “Milwaukee'de yaşananlar, diğer şehirlerin gelecekte başına geleceklerin işareti” yorumunu yaptı.