23 Ocak altın fiyatları: Gram ve Çeyrek altın bugün kaç lira oldu?

Küresel piyasalardaki son duruma bakıldığında Dünya Ekonomik Formu toplantısı, Çin’deki Corona virüsü ve Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı dikkat çekiyor. Bu gelişmelerle birlikte iç piyasalardaki son durum da merak ediliyor. İstabul Kapalıçarı’dan alınan en güncel altın fiyatlarını sayfamızdan takip edebilir, gram ve çeyrek altındaki son durumu görebilirsiniz. İşte 23 Ocak altın fiyatları ve piyasalardan bilgler.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM DEDİR?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 296,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 296 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 296,20 liradan, bin 951 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 972 liradan, 270 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 274 liradan, bin 906 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 926 liradan, 953 liradan alınan Yarım Ziynet 963 liradan ve 476 liradan alınan Çeyrek Ziynet 481 liradan satılıyor.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Avrupa hisse senedi piyasaları, İsviçre´nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu´nun (WEF) dördüncü günü öncesi güne ekside başladı.

Avrupa: Dünya liderlerinin bir araya geldiği WEF´te Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Brüksel´in Birleşik Krallık´la Avrupa Birliği´nin tek pazarını tehlikeye atacak bir anlaşmaya imza atmayacağını, fakat taraflar arasında karşılıklı çıkarların korunduğu bir anlaşmaya varılmasının olası olduğunu söyledi. Bunun yanında Fransa ve ABD dijital vergi anlaşmazlığının çözülmesi için fikir birliği sağlarken, Le Maire uluslararası vergi sistemindeki bir “açığın” büyük teknoloji şirketlerinin vergi ödemekten kaçınmasını sağladığını belirtti ve Paris´in dijital şirketlerin vergilendirilmesi fikrinden “asla” vazgeçmeyeceğini söyledi.

Gün içinde Almanya Başbakanı Angela Merkel´in WEF konuşması beklenirken, yatırımcılar ayrıca Avrupa Merkez Bankası´ndan (ECB) gelecek olan faiz kararını izleyecek.

ECB faiz kararı öncesi Avrupa piyasalarında açılışta;

– DAX yüzde 0.44,

– FTSE yüzde 0.07,

– CAC yüzde 0.31 düştü.

Asya: Çin´deki coronavirüs salgını endişelerinin artan vaka sayısıyla devam etmesine paralel olarak Asya hisse senedi piyasaları da ekside kapandı. Çin hükümeti, salgının şu ana kadar 571 kişide tespit edildiğini, en az 17 kişinin ise coronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Salgını önleme çalışmaları kapsamında, virüsün ilk ortaya çıktığı Vuhan kenti dışına yapılacak olan bütün uçuşlar durduruldu. Bunun yanında Japonya Finans Bakanlığı, ülkenin ticaret açığının yıllık bazda yüzde 173 yükseldiğini, Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı da Sanayi Aktivitesi´nin Kasım´da yüzde 0.9 ile beklentilerin üzerinde yükselerek 103.9´a yükseldiğini duyurdu.

Coronavirüs endişelerine paralel olarak Asya´da kapanışta;

– Shanghai Composite yüzde 2.72,

– Shenzhen Composite yüzde 3.45,

– Hang Seng yüzde 2.16,

– Nikkei 225 yüzde 1.09,

– Kospi yüzde 0.93,

– S&P/ASX yüzde 0.60 düştü.

Dövizlerde de dolar karşısında euro ve sterlin sırasıyla 1.10871 dolar ve 1.31372 dolarda sabit kalırken, yen karşısında dolar ise yüzde 0.28 düşüşle 109.5540 yene geriledi.

İHA-DHA