24 milyon abonenin imza çilesi bitiyor

Corona virüsü salgını günlük hayata yönelik bir dizi iş yükünün internete kayma sürecini hızlandırdı. Çıkarılacak yeni düzenlemeyle artık internet ve cep telefonu aboneleri, sözleşme yapmak için ya da aboneliğini sona erdirmek için bayilere gitmek zorunda kalmayacak. Kredi kartı sözleşmeleri için de bankalara imzaya gidilmeyecek. Yılda yaklaşık 24 milyon tüketici yeni cep telefonu abonesi oluyor.

AKP'li milletvekilleri tarafından TBMM'ye sunulan ve içerisinde çek borcunu zamanında ödemeyenlere tanınan 3 aylık sürenin 1 yıla çıkarılması ile kamu bankalarının ucuz konut ve taşıt kredilerine kaynak sağlamak üzere Hazine'nin ilave 21.6 milyar lira borçlanmasına yol açacak düzenlemelerin de yer aldığı torba yasa teklifine göre cep telefonu, internet ve kablo TV gibi mobil hizmetlere yeni abone olmak isteyenlerden artık bayilerde yazılı sözleşme imzalamaları istenmeyecek.

Bunun yerine yeni GSM hattı alan, hattını değiştiren, numarasını değiştiren, yeni internet abonesi olan tüketiciler internet üzerinden bayilere gelmeden sözleşmelerini belirlenen şartlar dahilinde imzalayıp aboneliğini başlatabilecek.

Aynı şekilde memnun kalmadığı için ya da başka bir nedenle cep telefonu ya da internet aboneliğini iptal etmek isteyen tüketicilerden de artık ‘yazılı başvuru' istenmeyecek.

Bu aboneler, doğrudan internetten ilgili şirkete aboneliğini sona erdirme başvurusu yapıp, bayilere gitmeden, yazılı bir belge imzalamadan sözleşmelerini feshedebilecekler. İptal sürecinde yazılı başvuru istenmesi nedeniyle bir çok tüketici mağduriyet yaşıyor, şirketler yazılı başvuru yapılmadığı gerekçesiyle abonelikleri sonlandırmayıp tüketicilere yüklü faturalar göndermeye devam ediyordu.

ŞİRKETLERİN KÂRI ARTACAK

Türkiye'de yaklaşık 81 milyon cep telefonu, yaklaşık 77 milyon da internet abonesi bulunuyor ve her ay yaklaşık 2 milyon, her yıl da 24 milyon yeni cep telefonu aboneliği sözleşmesi imzalanıyor.

Yeni düzenlemeyle artık GSM şirketleri sözleşmeler için milyonlarca sayfa kağıt satın almaktan, bu kağıtları taşımaktan ve yıllarca saklamaktan da kurtulacak. Dolayısıyla bu şirketlerin kârları daha da artacak.

VAKIF GYO'YA İHALE MUAFİYETİ

Yeni düzenlemeyle, bir süre önce Hazine'ye devredilerek bir anlamda kamulaştırılan Vakıfbank'ın iştiraklerinden Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin de 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na (KİK) tabi olmaması öngörülüyor.

Teklif yasalaşırsa Vakıf GYO da diğer kamu bankalarının iştirakleri gibi KİK'e tabi olmadan ihale, alım ve satım işlerini yürütecekler.