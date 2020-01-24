24 Ocak kararları 40 yaşında!

Bugün Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisine geçişinde önemli tarihlerden birinin yıl dönümü. 24 Ocak 1980'de Başbakan Süleyman Demirel ekonominin yönetimini Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Turgut Özal'a vermiş ve 24 Ocak kararları olarak bilinen tarihi kararname yayımlanmıştı.

HANGİ KARARLAR ALINDI?

24 Ocak kararları ile birlikte yüzde 32.7 oranında develüasyon kararı alındı. 1 dolar, 70 TL'ye sabitlendi.

Devletin ekonomideki payını küçülten önlemler alındı. KİT'lerdeki uygulamaya paralel olarak tarım ürünleri destekleme alımları sınırlandırıldı.

Gübre, enerji ve ulaştırma dışında sübvansiyonlar kaldırıldı.

Dış ticaret serbestleştirildi, yabancı sermaye yatırımları teşvik edildi, kâr transferinde kolaylık sağlandı.

Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerini destekleme kararı alındı.

İthalat kademeli olarak liberalize edildi. İhracat, vergi iadesi, düşük faizli kredi, imalatçı, ihracatçılara ithal girdide gümrük muafiyeti sektörlere göre farklılaşan teşvik sistemi ile teşvik edildi.