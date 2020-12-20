246 milyar lira açık verecek bütçe, ceza da yağdıracak

Cumhurbaşkanlığı sisteminin üçüncü bütçesi olacak 2021 yılı bütçe yasa teklifi TBMM'de AKP ve MHP'nin çoğunluk oylarıyla kabul edildi. Yoksulluktan elektrik faturalarına yüklenen temsil ağırlama giderlerine kadar birçok güncel konuda sert tartışmalara sahne olan bütçe görüşmeleri 12 günlük maratonun ardından tamamlandı.

Cumhurbaşkanının onayı sonrası 1 Ocak 2021'de uygulamaya girecek bütçeyle hükümete önümüzdeki yıl için toplam 1 trilyon 328 milyar lira harcama yetkisi verildi. Bu harcamalara karşılık hükümet yıl içinde vatandaşlardan toplayacağı vergi ve cezalar başta olmak üzere 1 trilyon 82 milyar lira gelir elde etmeyi öngörüyor.

UMUT BORÇLANMADA

2021 yılında bütçe 246 milyar 225 milyon lira açık verecek ve çeyrek katrilyonu aşan bu açık Hazine tarafından yapılacak iç ve dış net borçlanmayla karşılanacak. Hükümet, bütçeden aldığı yetkiyle açığın finansmanı dışında olası kaynak ihtiyaçlarını karşılamak için devleti ilave 246 milyar lira daha borçlandırabilecek. Böylece önümüzdeki yıl hükümet toplamda 271 milyar liralık borçlanma yapılabilecek.