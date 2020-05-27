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27 Mayıs güncel altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Dönem dönem dövizle birlikte yukarı yönlü hareketlilik yaşayan altın fiyatları geçtiğimiz haftalarda rekor seviyelere ulaşmıştı. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 380 lira oldu. Dünyada ve ülkemizde yaşanan güncel olaylarla birlikte altın fiyatları da değişirken özellikle çeyrek altın ve yarım altın fiyatları araştırılıyor. İşte altın fiyatlarında son durumu...

08:30 -
Haberler Ekonomi
27 Mayıs güncel altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. Vatandaşlar yatırım amaçlı olarak almak için yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. İşte, altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 27 MAYIS

Çeyrek altın: 617 Lira

Yarım altın: bin 234 Lira

Gram altın: 380 Lira

Cumhuriyet altın: 2 bin 526 lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN ALIMINDA VERGİ ARTTI

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, finansman bonosundan alınan yüzde 10 düzeyindeki vergi yüzde 15’e çıkarılarak, mevduatın vergisi ile eşitlendi. Döviz ve altın alım satımında uygulanan Banka Sigorta ve Muamele Vergisi de (BSMV) “binde 2″den “yüzde 1.0” düzeyine yükseltildi.

Covid-19 salgınının ekonomik etkilerini en aza indirme amacıyla, kaynak sağlamak üzere yapılan düzenlemeler bugünden itibaren geçerli olacak.

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