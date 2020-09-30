29 Eylül altın fiyatlarında son durum! Yarım, çeyrek ve gram altın kaç TL oldu?

İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde en fazla konuşulan ve ekonomide hızlı değişimlere neden olan altın fiyatları, bugün de hareketliliğini sürdürdü. Sabah saatlerine yükseliş grafiğiyle başlayan altın, akşam saatlerinde ise aşağı yöneldi. Altın fiyatlarında yaşanan bu değişimin bir süre daha devam edeceği uzmanlarca söylenenler arasında. İşte güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış: 470,47 TL

Satış: 471,70 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 753,67 TL

Satış: 770,35 TL

YARIM ALTIN

Alış: 1.502,63 TL

Satış: 1.540,70 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 3.015 TL

Satış: 3.072 TL

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ALTI AYLIK GETİRİDE ZİRVE ALTININ

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %37,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise %40,89 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,09, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,04 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.