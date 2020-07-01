3.6 milyon işçi 1 ay daha eksik maaş alacak

Ayrıca kısa çalışmadan yararlanılan süre işsizlik ödeneği süresinden de düşülmeyecek. İşten atma yasağı da 1 ay uzatıldı. Kısa çalışma ödeneğinden salgınla birlikte 3.6 milyon kişi yararlanmıştı.

BAŞVURUYA GEREK YOK

Kısa çalışma uzatıldığı için 3 aydır maaşlarını eksik alan asgari ücretliler 1 ay daha 2 bin 324 TL yerine bin 753 TL alacak. Yani asgari ücretlinin eline yüzde 25 daha az maaş geçecek.

Kısa çalışma ödeneği uygulamasını 1 Temmuz'dan itibaren bir ay uzatan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, salgın nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30 Haziran'a kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi; 1 Temmuz'dan itibaren, uygulaması biten iş yerleri bakımından uygulamanın bittiği tarihten, uygulamanın devam ettiği iş yerleri için de bitiş tarihinden başlamak üzere bir ay uzatıldı. İşverenlerin uzatmadan yararlanmak için yeni bir başvuruda bulunmaları gerekmeyecek. Ayrıca yeniden uygunluk tespiti de yapılmayacak.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI DA UZADI

İkinci bir kararla iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshedilmesini 3 ay süreyle yasaklayan, buna karşılık işverenlerin işçilerini ücretsiz izne göndermelerine izin veren düzenleme de temmuz sonuna kadar uzatıldı. İşverenin temmuzda ücretsiz izne çıkaracağı işçiye fondan bin 170 TL ödenecek.