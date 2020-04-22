3. faz sosyal yardım parası kimler alabilir? 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

Ödenmeye başlanan sosyal yardımlar corona virüsü salgınında maddi kayıp yaşamaları nedeniyle verilecek. Toplamda 3 fazdan oluşan nakdi destek ödemelerinde ilk faz ödemeleri 1-5 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılmıştı. 19 Nisan 2020 tarihi itibariyle faz 2 ödemeleri başladı. Sosyal yardım ödemelerinde 3. faz için ise başvuru yapmak gerekecek.
1000 TL SOSYAL YARDIM 3. FAZ BAŞVURU SAYFASI
SOSYAL YARDIM 3. FAZ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
E-Devlet’te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.
* TC kimlik numaranızın son hanesine göre,
* 0 – Pazartesi
* 2 – Salı
* 4 – Çarşamba
* 6 – Perşembe
* 8 – Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
* Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.