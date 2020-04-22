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3. faz sosyal yardım parası kimler alabilir? 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

Sosyal yardım başvuruları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 2. ödemenin başlamasının ardından milyonlarca kişinin beklediği 3. faz sosyal yardım başvuruları başladı. İlk ikisinin aksine 3. faz sosyal yardım için başvuru yapmak gerekiyor. 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

08:19 -
Haberler Ekonomi
3. faz sosyal yardım parası kimler alabilir? 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

Ödenmeye başlanan sosyal yardımlar corona virüsü salgınında maddi kayıp yaşamaları nedeniyle verilecek. Toplamda 3 fazdan oluşan nakdi destek ödemelerinde ilk faz ödemeleri 1-5 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılmıştı. 19 Nisan 2020 tarihi itibariyle faz 2 ödemeleri başladı. Sosyal yardım ödemelerinde 3. faz için ise başvuru yapmak gerekecek.

1000 TL SOSYAL YARDIM 3. FAZ BAŞVURU SAYFASI

SOSYAL YARDIM 3. FAZ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet’te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

* TC kimlik numaranızın son hanesine göre,

* 0 – Pazartesi

* 2 – Salı

* 4 – Çarşamba

* 6 – Perşembe

* 8 – Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

* Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.

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