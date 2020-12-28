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30 yıldır vergi veren esnafa 30 gün bakmak zorundayız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kahramanmaraş’ta 5 gün boyunca gezip, vatandaşın sorunlarını dinledi. “Esnaf bitmiş durumda, siftahsız kapatan o kadar esnaf var ki” diyen Öztunç, bazı esnafın ‘kefen parası’ diye kenara ayırdığı birikimlerle ayakta durma mücadelesi verdiğini söyledi.

Veli TOPRAK
Güncellenme: 03:55, 28/12/2020
Haberler Ekonomi
30 yıldır vergi veren esnafa 30 gün bakmak zorundayız

SÖZCÜ'ye konuşan Öztunç, hükümetin açıkladığı kira ve yardım sözünün esnafa çare olmayacağını belirterek, “Siz 20, 30 yıl vergi aldığınız insanlara 30 gün bakmak zorundasınız. Esnafın vergi ve SGK yükünü hafifletin” dedi.

Aşık Mahsuni'nin ‘yiğit muhtaç olmuş kuru soğana' sözünü hatırlatan Öztunç, “Bana gelen 100 talebin 99'u yardım paketinden oluşuyor. 2021'e giriyoruz, inşallah hem koronadan hem de bu iktidardan kurtuluruz. Sanki iş yapıyor, kazanıyormuş gibi üstüne kira, vergi, SGK, Bağ-Kur ödemeleri ile esnafın beli bükülüyor. Hükümet 1.000 lira yardım yapacağım diyor, bu para neye yetecek” diye sordu.

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Yayınlanma Tarihi:05:00,