305 maden sahası ikinci kez ihaleye çıkıyor

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, ilgili sahalar bugünden itibaren en az 15 gün süre ile ilan edilecek.

Sahalar için başvurular internet adresinde ilan edilen tarihlerde ve 0900-0930 saatleri arasında MAPEG ihale komisyonuna doğrudan yapılacak.

İhalesi yapılan ancak başvuru olmayan sahalar; ikinci defa ihalesi yapılmış olacağından 28 Şubat 2020-30 Mart 2020 tarih aralığında aynı internet adresinde ilan edilecek.

Aynı gazetede yer alan diğer ilana göre MAPEG, ayrı ayrı olmak üzere 52 adet ve 22 adet maden sahasını da ihale edilmek suretiyle aramalara açacak.

Bu sahalar için de başvurular aynı internet adresinde ilan edilen tarihlerde ve 1330-1400 saatleri arasında MAPEG ihale komisyonuna doğrudan yapılacak. (REUTERS)