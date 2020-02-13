3600 ek gösterge nedir? İşte 3600 ek göstergede son durum…

Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlisi binlerce kişiyi kapsaması beklenen 3600 ek gösterge için bir gelişme olup olmadığı birçok kişi için merak konusu. 3600 ek gösterge ile emekli aylığı ve emekli ikramiyesi de yükselecek. 3600 ek gösterge konusunda 2019 yılının sonlarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu ile ilgilendiklerini duyurmuştu.

İHA'da yer alan habere göre; Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde Eğitimciler Birliği Sendikası'nın (Eğitim-Bir-Sen) 47. Başkanlar Kurulu Toplantısı’nın ardından sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildirgede 3600 ek gösterge konusuna da yer verildi. Sonuç bildirgesinde; “3600 ek gösterge vaadinin üzerinden uzun bir zaman geçmesine rağmen üstelik 100 Günlük Eylem Planı’na yazılmışken hala somut bir adım atılmamış olması eğitimcileri huzursuz etmektedir. 2023 Eğitim Vizyonu’nda da yer verilen 3600 ek gösterge sözü, tüm eğitim çalışanlarını kapsayacak şekilde yerine getirilmelidir” denildi.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz.

Bu sebepten dolayı da bir süredir 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak.