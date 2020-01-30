3600 ek gösterge son durum: Memurların 3600 ek gösterge beklentisi sürüyor

Memurların, aylık ücretleri, emekli olduktan sonra alacakları aylıklar ve emekli ikramiyesi belirlenmesi için en önemli unsurlardan biri olan 3600 ek gösterge konusu kamu çalışanlarının gündeminden düşmüyor. 3600 ek gösterge yasası, kamuda çalışanları (polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi, emekli) yakından ilgilendiriyor.

İHA’da yer alan habere göre; Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Eğitimciler Birliği Sendikası’nın (Eğitim-Bir-Sen) 47. Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildirgede 3600 ek gösterge konusuna da yer verildi. Sonuç bildirgesinde; “3600 ek gösterge vaadinin üzerinden uzun bir zaman geçmesine rağmen üstelik 100 Günlük Eylem Planı'na yazılmışken hala somut bir adım atılmamış olması eğitimcileri huzursuz etmektedir. 2023 Eğitim Vizyonu'nda da yer verilen 3600 ek gösterge sözü, tüm eğitim çalışanlarını kapsayacak şekilde yerine getirilmelidir” denildi.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz.

Bu sebepten dolayı da bir süredir 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak.