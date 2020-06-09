3M, fahiş fiyattan maske satan kişiye dava açtı

Corona virüsü salgını sırasında özellikle maske üretimiyle ön plana çıkan 3M, ürünlerini fahiş fiyatlardan satmak isteyen fırsatçılara savaş açtı.

Business Insider'da yer alan bir habere göre, 3M son olarak Amazon'da N95 maskelerini satan Mao Yu isimli satıcıya karşı harekete geçti.

Şirket, fiyatı 0.63 dolar ile 3.40 dolar arasında satılan maskelerin Yu tarafından Amazon'da 23.21 dolardan satışa çıkarılması nedeniyle California'da dava açtı. Bu, son dönemde 3M'in açtığı 12 benzer davadan biri.

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‘HALK SAĞLIĞI İÇİN TEHDİT'

Yüksek fiyattan maske satmakla suçlanan Mao Yu, kendisine davayla ilgili henüz bir belge gelmediğini söyledi. Bu nedenle yorum yapmak istemedi.

3M'den yapılan açıklamada ise, “Piyasadaki bazı kötü aktörler, ürettiğimiz N95 maskeleri ve diğer sağlık gereçleri üzerinden fırsatçılık yapıyor. Bu kriz ortamında ihtiyaç sahiplerini avlamak istiyorlar. Dolandırıcılar yüksek fiyatla ya da sahte, hasarlı ve eksik ürünlerle pazarın bütünlüğünü bozarak zarar veriyor. Bu en çok da halk sağlığı için bir tehdit oluşturuyor” denildi.

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AMAZON HEMEN SATIŞI DURDURDU

Şirketin kıdemli başkan yardımcısı Denise Rutherford ise, “3M müşterileri güvenilir ürünleri uygun fiyatlarla almayı hak ediyor. Yapılan dolandırıcılık, salgın sırasında şirketin adını fiyat oynaması ve sahteciliği ile ilişkilendirerek ürünlerimize olan talebi düşürmeyi amaçlıyor” diye konuştu.

3M'in şikayeti sonrası, Amazon, Mao Yu ve onunla ilişkili şirketlerin satış yapmasını durdurdu. Amazon ve Ebay gibi online satış siteleri, anormal fiyatlardan satılmaya çalışılan ürünleri listeden kaldırıyor ancak zaman zaman bunlar gözden kaçıyor.