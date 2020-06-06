4 Ülke İngiliz turist avında

İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times'ta (FT) yayınlanan bir habere göre, Türkiye, Yunanistan, Portekiz ve İspanya, İngiltere'den turist gelmesi için önümüzdeki ay bir seyahat koridoru açmaya hazırlanıyor. Böylece İngiliz turistlerin ülkelerine dönüşte 14 gün karantinaya alınmalarına gerek kalmayacak.

İsterlerse bu süreyi evlerinde geçirebilecekler. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu hafta başında yaptığı açıklamada, yerel turizmden ziyade düşük bulaşma oranları nedeniyle karantina kurallarının uygulanmadığı bazı Akdeniz ülkeleriyle seyahat koridorları açmayı bakanlar düzeyinde konuştuklarını söylemişti.

ÖLÜM ORANI YÜKSEK

Gazeteye bilgi veren bir Türk hükümeti yetkilisi de, geçen yıl 2.6 milyon turistin geldiği İngiltere'yle 15 Temmuz için anlaşma yapmak üzere olduklarını açıkladı. İki tarafın yakın görüşmeler yaptığını vurgulayan yetkili, “İngiltere bizim için çok önemli bir ülke. Ancak tabii ki son karar, hastalığın bulaşma oranına bağlı” açıklamasını yaptı.

Yüksek enfeksiyon ve ölüm oranı göz önüne alındığında Avrupa ülkelerinin İngiltere ile seyahat anlaşmaları yapmak isteyip istemediğine dair bir takım şüpheler de yok değil. Ancak birçok Avrupa ülkesindeki yetkililer, yaz tatili öncesinde Akdeniz beldelerinde İngiliz turistlerin ekonomik önemini yansıtan anlaşmalar yapmayı umduklarını açıkladı.

İspanya Turizm Bakanı Reyes Maroto, daha önce İngiltere'ye sıcak bakmazken önceki gün hükümetin İngiltere'ye açılmaya istekli olduğunu belirterek, “Bizim başlıca turizm pazarımız” dedi.

Atina'dan bir yetkili ise İngiliz turistlerin ülkeye girmesine izin verilip verilmeyeceği konusunda yoğun bir tartışma yaşandığını belirterek, “Ancak sonunda ülkeyi tüm turistlere açmaya karar verdik. Çünkü 3 milyon turist ağırladığımız İngiltere, bizim Almanya'dan sonraki üçüncü pazarımız” diye konuştu.

Yunanistan'da otellerin yalnızca yüzde 20'si açıldı

Yunanistan'ın, corona virüsü nedeniyle duraklayan turizm sektörünü canlandırmak amacıyla attığı adımlara rağmen otel, ulaşım ve gıda sektöründe bu yaz sezonunda büyük kriz yaşanacağına inanılıyor.

Otel sahipleri, nisan ve mayıs aylarındaki rezervasyonların topluca iptal edilmesinden sonra, önümüzdeki aylar için ‘henüz yeni rezervasyonların yapılmadığı' gerekçesiyle otellerinin bir süre daha kapalı kalmasına karar verdiklerini açıkladı.

Havalimanlarının 15 Haziran'dan itibaren ilk önce “en az corona virüsü vakası olduğu tespit edilen” 29 ülkeye, 1 Temmuz itibarıyla da, Türkiye dahil, geri kalan ülkelere açılmasına karar verilmişti.