40 bin çalışanı 5 aydır neden mağdur ettiniz?

Türk Hava Yolları (THY) ve yetkili Hava-İş Sendikası arasında imzalanan protokol çalışan tarafında tereddütle karşılandı. Genel olarak pilot maaşlarından yüzde 50, kabin ekibi maaşlarından yüzde 35 ve diğer çalışanlardan yüzde 30 indirim öngören protokol, yaklaşık 40 bin personelin kafasındaki birçok soruyu işverenin inisiyatifine bırakmakla eleştirildi.

HAVASEN Genel Başkanı Kaptan Pilot Seçkin Koçak, “THY'nin 2021 sonuna kadar hiç uçmayacağı öngörülmüş ve tüm personelin kazanılmış hakları geri alınmış” diyerek, protokoldeki eksik ve çalışan açısından olumsuz maddeleri şöyle sıraladı:

TÜM HAKLAR GERİYE GİTTİ

– Nisanda şirketin önerdiği protokol aynen kabul edilmiş oldu. Yani çalışan açısından ortada kazanım yok. Tüm personel 5 aydır boşu boşuna kısa çalışma ödeneği ile çalıştı. O zaman niye 5 ay kaybettik?

– Önemli sayıda personel ücretsiz izne çıkarılarak mağdur edildi. Protokolde “Personel ücretsiz izne çıkarılmayacak” diye bir ifade yok.

– Protokol 2021 sonuna kadar devam edecek bir süreci kapsıyor. Bu sözleşmede 2021 sonuna kadar bütün haklar geriye götürülmüş durumda.

– En önemlisi THY'nin talebin artmasıyla birlikte artacak performansına, şirketin gelirlerindeki artışa göre personelin kayıplarının da ileriye götürülmesi öngörülmeliydi.

– İndirim oranlarının farklı olması adaletli değil. Bu 2018'de pilotlara verilen zamların geri alınması anlamına geliyor.

1 AY SONRA KISA ÇALIŞMAYA DÖNÜLEBİLİR

Protokolün tamamına bakılınca tam zamanlı çalışmadan ne kastedildiği açıklanmadığını vurgulayan Seçkin Koçak, “Kesinlikle kısa çalışma uygulanmayacaktır ifadesi konulmamış. Hatta 1 ay sonra geçilmesini engelleyecek hiçbir madde konulmamış. Protokolde karar yine işverene bırakılmış” dedi.

THY'nin personele gönderdiği mailde, “1 Eylül'de kabul edenlerle çalışmaya devam edeceğiz” denildiğini belirten Koçak “Biz bunu şöyle okuyoruz: İstihdamı koruma diye bir madde konulmuş ama ‘İşten çıkarma yapılmayacaktır' şeklinde net bir ifade konulmalıydı” diye konuştu. Koçak, protokolde ikramiye konusunun da net olmadığına dikkat çekti.