46 bin yıllık mağaraların yıkılmasının faturası, ikramiye kesintisi!

Maden şirketi Rio Tinto, mayıs ayında Avustralya'da Aborjinlere ait bir bölgede, tarihi kalıntılara ev sahipliği yapan iki mağarayı yanlışlıkla patlatmıştı. BBC'de yer alan habere göre,büyük tepki çeken bu olay sonrası dev şirket, üç üst düzey yöneticinin ikramiyelerini kesti.

Söz konusu mağaralar, 46 bin yıl öncesine dayanan insan yerleşimine ait kalıntılar içeriyordu. Şirket, Aborjinlerin itirazlarına rağmen Batı Avustralya'da yer alan Juukan George'da demir madeni çıkarma çalışmalarına devam ediyor.

GENEL MÜDÜR JACQUES 2,7 MİLYON POUND'DAN OLDU

Şirketin ikramiye kesme kararı, genel müdür Jean-Sebastien Jacques'a 2,7 milyon pounda mal oldu. Şirketin demir cevheri CEO'su Chris Salisbury ve kurumsal ilişkiler yöneticisi Simone Niven ise 500 bin pounddan fazla ikramiyeyi kaybetti. Üç üst düzey yönetici, maddi kayıp yaşasa da görevlerine devam edecek.

‘TEK BİR KİŞİNİN SORUMLULUĞU DEĞİL'

Rio Tinto Başkanı Simon Thompson yaptığı açıklamada, “Juukan'daki mağaraların yok edilmesinde tek bir kişinin ya da yapılan tek bir hatanın sorumlu olmadığı çok açık. Ancak bunun önlenmesi için neredeyse on yıl boyunca birçok fırsatı kaçırdık. Rio Tinto, temel değerlerinden biri olan yerel topluluklara ve onların mirasına saygı göstermede başarılı olamadı. Juukan'da yaşananların tekrarlanmaması için yeni önlemler alacağız. Ayrıca Puutu Kunti Kurrama ve Pinikura (PKKP) halklarının güvenini yeniden kazanmak için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

‘BU MAĞARALARIN ÖNEMİ KÜÇÜMSENEMEZ'

Yıkılan tarihi mağaralar, yaklaşık 75 milyon pound değerindeki sekiz milyon tonluk yüksek tenörlü demir cevherinin üzerinde yer alıyordu. Yapılan incelemelerde, mağaralardaki patlamanın şirketin kendi koyduğu kuralların dışına çıkılarak gerçekleştiği belirlendi. Ayrıca bölgenin geleneksel sahipleri olan PKKP halkıyla düzgün bir ilişki kurulamadığı tespit edildi.

PKKP temsilcisi John Ashburton, mağaraların yıkılmasıyla ilgili olarak, “Bizim için yıkıcı bir darbe oldu. Avustralya'da bu kadar eski olduğu bilinen bir avuç Aborjin mağarası var. Bunların önemi küçümsenemez. Halkımız, bu mağaraların yok edilmesinden dolayı derin üzüntü ve rahatsızlık duyuyor. Atalarımızın yanı sıra toprağımızla olan bağlantımızın kesilmesinden dolayı üzülüyoruz” ifadelerini kullandı.