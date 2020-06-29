47 milyon kişi işsiz kalırken, Jeff Bezos servetini 46,4 milyar dolar artırdı

Corona virüsü salgınında vaka ve ölüm sayısının en çok olduğu ülke olan ABD, işsizlik ve eşitsizlik artışında da zirvede yer alıyor.

Vaka sayısının 2,5 milyonu, ölüm sayısının 125 bini aştığı ülkede, son 14 haftada toplamda 47 milyon kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulundu. 13 Haziran ile biten haftada işsizlik maaşı başvurusunda bulunan kişi sayısı 1 milyon 480 bin olarak açıklandı. İşsizlik maaşı devam eden kişi sayısının 13 Haziran itibarıyla 19,5 milyon olduğu duyuruldu.

14 HAFTADIR MİLYONLAR BAŞVURUYOR

ABD’de Mayıs ayı itibarıyla istihdamın 137 milyon olduğu düşünüldüğünde son 14 haftada 47 milyon kişinin işsizlik maaşı başvurusunda bulunması, salgının istihdam üzerindeki yıkıcı etkisini de gösteriyor. 14 haftadır, haftalık işsizlik maaşı başvuru sayıları 1 milyonun üzerinde seyrediyor.

Şubatta işsizlik oranının yüzde 4’ün altında olduğu ABD’de, Nisan’da dar tanımlı işsizlik oranı işsizlik oranı yüzde 14,7’ye yükselmişti. Dar tanımlı işsiz sayısı da nisanda 23,1 milyona yükselmiş, mayısta 21 milyon olarak açıklanmıştı.

ABD’de son dönemde vaka sayılarının tekrar tırmanışa geçmesi ekonomide toparlanma umutlarını azaltırken, istihdam ve işsizlik sayılarına ilişkin beklentiler de kötüleşiyor.

ZENGİNLER DAHA ZENGİN OLDU

Öte yandan, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para musluklarını sonuna kadar açması işsizlikteki patlamayı durdurmazken, hisse senedi piyasalarındaki yükseliş üzerinden zenginlerin servetlerine servet katmasını sağladı.

Bloomberg milyarderler listesine göre, ABD’nin ve dünyanın en zengin insanı olan Amazon’un patronu Jeff Bezos, yıl başından bu yana servetini 46,4 milyar dolar artırarak 161 milyar dolara ulaştırdı.

ABD’nin en zengin 10 kişisinin servetinde yıl başından bu yana artış, 59,2 milyar dolara ulaştı.