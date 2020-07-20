5.1 milyarlık sahte fatura

Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı incelemelerde, akaryakıt üzerinden firmalarca düzenlenen sahte fatura tutarının 1 yılda 5.1 milyar liraya ulaştığı belirlendi.

Bakanlığın faaliyet raporunda, geçen yıl kaçak akaryakıtta toplam 1.1 milyar lira değerinde usulsüzlük ortaya çıkarıldığı vurgulanarak, “Firmalarca düzenlenen sahte fatura tutarının 5.1 milyar TL'nin üzerinde olduğu tespit edilmiştir” denildi.

KAÇAK LİSTESİ

Bakanlık geçen yıl, 3 milyar 165 milyon TL değerinde kaçak eşya, 17.4 milyon paket kaçak sigara, 16 bin 810 ton kaçak akaryakıt ve 8.7 ton uyuşturucu yakaladı.

Sahte akaryakıt faturalarındaki fahiş gerçeği de ortaya çıkaran bakanlığın tespitleri şöyle:

– 2019 yılında gerçekleştirilen denetimler neticesinde, 207 milyon 507 bin 384 TL değerinde 77 milyon 54 bin 679 litre standart depo muafiyeti fazlası akaryakıt tespit edildi.

– El konulan kaçak akaryakıt miktarı 16 bin 839 ton oldu.

– Geçen yıl 2 bin 259 kilogram (kg) eroin, bin 161 kg kokain, 2 bin 474 kg esrar, 519 kg afyon sakızı, bin 745 kg kratom, 1 milyon 630 bin 349 adet ecstasy başta olmak üzere toplam 8 bin 793 kg uyuşturucu madde yakalandı.