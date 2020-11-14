5 grafikte ekonomideki sıra dışı haftanın bilançosu

Türkiye ekonomide tarihi haftalardan birini geride bıraktı. Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısında tarihi düşük seviyeye gerilemesinin ardından ekonomi yönetiminde kilit isimler değişirken, piyasada çok uzun süre sonra olumlu beklentiler oluştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sürpriz ayrılığı ve ardından Lütfi Elvan'ın koltuğa oturması, Merkez Bankası'nda (TCMB) da Murat Uysal'ın yerine eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın atanması ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın söylem değişikliğine gitmesi piyasalarda olumlu karşılandı.

Olumlu beklentiler rakamlara da yansıdı.

Kısa vadede iyi bir hafta geçirilse de, ekonomide işsizlik, enflasyon, borç, ithalata bağımlılık ve rezerv başta olmak üzere ciddi sorunlar varlığını koruyor.

TL’DE 2001 SONRASI EN SERT YÜKSELİŞ

Türkiye'de geniş kesimler, dolar/TL kurunu ekonomi için bir barometre olarak görüyor. 6 Kasım'da 8,57 ile rekor kıran kur, 7,60'a kadar geriledi.

Son yıllarda dolar karşısındaki hep değer kaybıyla dünya ve Türkiye gündeminde olan TL, bu defa haftalık bazda 2001 sonrası en iyi yükselişini kaydetti.

6 Kasım'da 10,20'yi gören Euro/TL'de de dün 9'ın altı görüldü.

Haftalık hızlı değerlenmeye rağmen TL, dolar karşısında yıl başından bu yana yüzde 23'lük değer kaybıyla, en kötü performans gösteren üçüncü gelişen ülke para birimi. Bu alanda ilk iki sırada Brezilya reali ve Arjantin pesosu bulunuyor.

Sene başında dolar/TL'nin 5,95 olduğu düşünüldüğünde, hem şirketlerin hem de kamunun döviz cinsi borçlarından kaynaklı ciddi bir kur zararı ortaya çıkmış durumda.

BORSADA REKOR HAFTASI

Borsa İstanbul (BİST) da ekonomi yönetimi değişikliği sonrasındaki olumlu beklentilerin yansıdığı yerlerden biri oldu.

6 Kasım'ı 1191 puandan kapanan BİST 100 endeksi, dün 1291 seviyesinden kapandı. Haftalık bazda artış yüzde 8,4 oldu ve son 10 yılın en iyi haftalık performansına imza atıldı.

BİST bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 22'yi aştı.

DIŞ BORÇTA SİGORTA MALİYETİ DÜŞTÜ

Türkiye'nin yurt dışından çok yüksek faizle borçlanmasının nedeni olan ülke riski de olumlu beklentilerle azaldı.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi temerrüt takası (CDS) 550'nin üstünden 400'ün altına geriledi. Bu durum, Türkiye'nin olası yurt dışı borçlanmalarında faizin yaklaşık 1,5 puan daha az olabileceği anlamına geliyor.

ALTIN SERT GERİLEDİ

Türkiye'de dolarla birlikte vatandaşların birikimlerini enflasyona karşı korumak için kullandığı araçlardan biri altın. Son yıllarda da hem yastık altı hem de banka mevduatlarında altın miktarları hızla arttı.

Dolardaki sert düşüş ve dünyada da aşı haberleriyle altın fiyatlarında sert düşü. Geçen hafta 540 TL'yi gören gram altın fiyatı, 465 TL'ye geriledi.

Buna rağmen sene başındaki 292 TL'lik seviyeye kıyasla gram altın fiyatı yüzde 59 yukarıda.